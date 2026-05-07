教育部首設體育衛生組 校園職安入列重點政策

教育部今日起在台南市召開「115年全國學校體育及衛生業務主管（科長）會議」，國教署組長邱秋嬋（左）致贈台南市政府教育局長鄭新輝（右）感謝狀。（教育部提供）

校園職安與健康議題持續受到關注，教育部今（7）日起在台南市召開「115年全國學校體育及衛生業務主管（科長）會議」，首度以新成立的「體育衛生組」統整全國校園體育與衛生政策，並將校園職業安全衛生正式納入重點推動項目，強調從運動安全、學校午餐到校園風險管理，全面建構學生與教職員安全防護網。

教育部國教署組長邱秋嬋表示，因應學校健康與安全議題日益多元，國教署於去（2025）年9月成立「體育衛生組」，進一步整合原本分散的學校體育與衛生保健業務，希望提升中央與地方政策協調與執行效率。

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邱秋嬋說明，此次會議以「健康促進」與「衛生安全」為主軸，邀集全國各縣市教育局處主管參與，除討論學校健康促進、體育發展及午餐品質提升外，也特別安排「安全不是偶然：校園職業安全衛生管理制度建構與推動」專題講座，希望協助各校建立更完整的校園安全管理機制。

邱秋嬋指出，過去校園安全多聚焦學生層面，但近年逐漸擴大至教職員工作安全、校園設備風險及整體環境管理，透過導入職業安全衛生管理制度，希望強化校園風險預防能力，降低意外事件發生機率，朝向「零事故、零風險」目標邁進。

此外，會議也結合台南地方特色規劃「健康走讀課程」，以「一餐、一課、一座城市」為理念，透過實地走讀與體驗學習，將飲食教育、身體活動與地方文化結合。邱秋嬋表示，健康教育不能只停留在課堂，而應融入生活情境與日常行動，讓健康素養真正落實。

邱秋嬋強調，學校是學生學習與成長的重要場域，從體育活動安全、營養午餐品質，到校園環境與職業安全衛生管理，都直接影響學生與教職員健康，會議除政策宣導，也建立跨縣市交流平台，希望透過地方經驗分享與合作，提升各地推動量能。

教育部今日起在台南市召開「115年全國學校體育及衛生業務主管（科長）會議」。（教育部提供）

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