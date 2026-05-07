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    首頁 > 生活

    南投名間焚化爐興建案 環團要求完整討論替代方案

    2026/05/07 16:03 記者張協昇／南投報導
    環團7日召開記者會，要求名間焚化爐範疇界定會議應討論確認可行替代方案。（監督施政聯盟提供）

    環團7日召開記者會，要求名間焚化爐範疇界定會議應討論確認可行替代方案。（監督施政聯盟提供）

    南投縣名間焚化爐興建案，環團、自救會今（7日）與立法委員陳昭姿在立法院召開記者會，要求環境部釐清焚化爐空污對名間鄉及鄰近地區影響，停用不合理的AERMOD模擬模式，重新檢討修正，改採用國科會TCCIP資料，並要求南投縣政府依法進行完整討論的範疇界定會議，並確認可行替代方案。

    陳昭姿指出，據氣象署資料，名間鄉風小、近年降雨日數減少，農民指出連滋養茶葉的重要晨霧也日漸減少中，一旦焚化爐日燒500噸廢棄物排出熱氣，必將惡化名間的空氣品質，且落塵與重金屬、戴奧辛等污染物沉降茶園必重創名間茶產業。尤其環團指出環境部模式支援中心網站所提供的AERMOD模擬模式不合理，產生的空品模擬資料，無法正確模擬出焚化爐空污的落點分布與濃度，將低估對茶產業影響。

    彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰表示，範疇界定的首要任務就是「確認可行替代方案」，如果不先針對不同地點、去化技術與開發量體進行實質討論，如何確認哪些方案是「可行」的，但名間焚化爐案範疇界定會議已開了8天，南投縣環保局、會議主席與環評委員聯手以「行政霸凌」的姿態，強硬將理應最先確認的「替代方案」擱置到會議最後，甚至拿不在本次討論範圍當作藉口，全面規避檢驗這項開發案的必要性、合理性及不可替代性，要求下次召開的範疇界定會議應完整討論並確認可行替代方案。

    南投縣環保局長李易書表示，範疇界定會議仍以討論主方案為主，但30多個替代方案仍會列入評估。

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