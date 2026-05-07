寶寶粥一碗標價1000元 六福村園方曝原因

六福村餐廳販售的寶寶粥一碗標價1000元，並非誤標而是希望避免成人點單。（@liuuuuuu213授權提供）

遊樂園裡的餐點價格通常較高，但仍在可接受範圍。不過，近日有民眾分享，六福村裡販售的寶寶粥，一碗竟標價1000元，讓她嚇得不敢點，進一步詢問店員才知道，園方是故意標錯天價，為了讓餐點留給真正需要的人，一碗寶寶粥實則100元。

一名網友在Threads上分享，近日帶兩個小孩到六福村，想說直接在裡面主題餐廳用餐，心裡本來就預設價格不會太便宜。因為不想給小孩吃太多炸物，想說點寶寶粥給1歲多的女兒，比較方便快速。沒想到看菜單發現，園區內一碗寶寶粥價格標價竟要1000元，被誇張的價格勸退。

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雖最後沒有選擇此餐點，但原PO一家仍懷疑是價格標錯，進一步詢問店員。對此，店員直接表示，「真的是多打一個0」，並解釋會這樣是因為寶寶粥的數量有限，怕有需要的寶寶吃不到，所以故意標高價避免成人點單，真正的價格是一份100元。如果真的有需求，還是可以直接跟店員點餐。

貼文曝光後引來網友討論，引來兩極看法，有網友表示支持，「其實身為家長算蠻支持這種做法的耶，之前就有遇過店家兒童餐有限量，但沒限制購買對象，去的時候看很多大人都在吃兒童餐，然後我們家小孩想吃點不到」、「台灣聽不懂人話的太多，一堆餐廳才會變成特別規則，真正需要的人反而越難看見」。

但也有網友認為「別說1000了，一碗100都很可怕了，如果說真的料多那可能還算可以」、「滿差的做法，直接寫內洽不就好了」、「非常莫名其妙的設定，有些人看到1000元根本不敢點」。

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