西門町將全面禁菸 國健署提戶外吸菸區規劃原則

西門商圈的指定負壓式吸菸區有兩處設在中華路兩側。（記者塗建榮攝）

台北市長蔣萬安今（7）日上午前往西門商圈，視察全市首批指定負壓式吸菸區並宣布啟用，並表示，西門商圈將在5月宣導期後，自6月1日起全面禁菸。對此，國民健康署表示，已蒐集國際推動經驗及各地實務作法，並函文地方政府提供戶外吸菸區規劃原則，強調吸菸區應注意通風、避免菸煙逸散，同時遠離兒少活動場所，以降低二手菸暴露風險。

國健署指出，依據國際經驗，戶外吸菸區多採非密閉式設計，並應注意良好通風、避免菸煙逸散至人流聚集處，同時地點原則上應遠離建築物出入口、主要公共通道及兒少經常活動場所，以降低非吸菸者暴露於二手菸，以及減少兒童與青少年接觸吸菸畫面的機會。

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此外，吸菸區設置除地點規劃外，也須一併考量後續維護與管理，且應具確保防止兒童及青少年等易感族群進入吸菸區之年齡驗證或人流控管機制等。

國健署強調，逐步推動無菸環境、保護民眾健康，始終是我國菸害防制的重要目標。中央尊重各地方政府依「菸害防制法」及地方自治權限，並衡酌地方民意需求，因地制宜規劃禁菸措施與吸菸空間，持續推動無菸環境及降低二手菸暴露，並以保護非吸菸者健康、促進戒菸及降低吸菸率為核心政策目標。

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