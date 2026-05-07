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    首頁 > 生活

    愛爾麗針孔偷拍風波延燒 高雄分店消費者憂成受害者急求退費

    2026/05/07 15:12 記者黃良傑／高雄報導
    愛爾麗針孔偷拍風波延燒，高雄分店消費者憂成受害者急求退費。（記者李惠洲攝）

    愛爾麗針孔偷拍風波延燒，高雄分店消費者憂成受害者急求退費。（記者李惠洲攝）

    針孔偷拍風波延燒，台灣愛爾麗醫療集團發布聲明，向大眾表達歉意，宣布全面開放未施作課程退費，高雄共有2家分店，今天陸續有消費者前往退費，

    該名女子表示，在愛爾麗購買醫美商品已有3年，很多課程都有做，自然會擔心自己成了針孔偷拍的「女主角」，對於店家裝針孔行為覺得很不以為然，覺得道德標準顛覆人心。

    她到店要求退費20多萬元，但店家回稱需待各部門查核後就退費，但消費者希望退費能順利進行，不要用奇奇怪怪的手法才好，對方告知下周一才會回覆顧客「怎麼退」，嚴重觸法、過失的人，退費卻不夠「阿莎力」，也不知會不會扣手續費，希望店家要妥善處理後續事宜。

    據了解，愛爾麗聲明承諾以最大誠意處理退費，並為維持作業順暢，集團設立專責窗口提供專人協助，退費流程方面，消費者需先透過線上客服，或向原購買分院預約登記，考量申請人數眾多，完成登記手續後，工作人員將依序排程，並協助安排後續退費進度，但退費範圍僅限尚未施作課程，計算時不扣除任何贈品價值，全程不收取手續費。

    愛爾麗承諾未施作課程全額退費 ，但前往退費的顧客質疑退得不夠阿莎力。（記者李惠洲攝）

    愛爾麗承諾未施作課程全額退費 ，但前往退費的顧客質疑退得不夠阿莎力。（記者李惠洲攝）

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