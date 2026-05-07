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    首頁 > 生活

    65歲媽媽守護植物人女兒與幼孫 創世暖圓母女團聚夢

    2026/05/07 15:04 記者洪瑞琴／台南報導
    小慧母親與社工一起與小禎合影，留下珍貴的回憶。（創世基金會台南院提供）

    小慧母親與社工一起與小禎合影，留下珍貴的回憶。（創世基金會台南院提供）

    母親節前夕，有些母親依舊在照護與牽掛中度過，台南1名65歲母親，多年來獨自扛起照顧植物人女兒及撫養年幼孫女的重擔，用堅毅與溫柔守護一家3代，也讓人看見母愛最深沉的力量，創世台南院今年母親節前夕特別安排溫馨團聚。

    女兒小慧於2022年因意外成為植物人，當時留下年僅3歲的孩子，媽媽從此一肩挑起照顧責任，不僅需長時間照護女兒，也要照顧年幼孫女，沉重的經濟與身心壓力幾乎壓得她喘不過氣，後來創世台南院於2023年安排小慧入住安養，讓媽媽終於能稍微喘息。

    只是，因住家位處偏遠，加上媽媽雙腳行動不便，又無人協助照看孫女，她始終難以經常前往探視女兒，心中的思念與牽掛從未停止。

    為了讓母女情得以圓滿，創世台南院安排溫馨團聚行程，出動兩組人馬，分別前往安養院及偏遠住家，接送小慧與媽媽到白河景觀咖啡廳共度母親節，在山林景色陪伴下，一家人難得相聚，氣氛溫馨感人。

    現場創世人員也代替無法言語的小慧，獻上母親節蛋糕與鮮花，向媽媽表達最深的感謝，久違的相聚，不只是簡單的過節，更撫慰了一位母親長年壓抑心中的思念。

    創世基金會表示，每一位植物人背後，都有一個承受巨大壓力的家庭，基金會秉持「救一個植物人，等於救一個家庭」理念，陪伴照顧者走過漫長艱辛的照護歷程，今年創世成立滿40週年，也盼社會持續支持植物人照護服務，讓愛與陪伴延續下去。

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