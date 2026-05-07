巴拉圭總統來台國是訪問 凱道5/8迎賓活動周邊交管

凱道周邊明天將舉行交管。（記者王冠仁翻攝）

友邦巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）應我國政府邀請，5月7日至10日率團來台國是訪問，貝尼亞等人已經於今天清晨抵台。外交部為了表示歡迎，將於明天早上於總統府前凱達格蘭大道舉辦迎賓活動，轄區中正一分局也在今天公布相關交通管制措施。

中正一分局說，此次交管情況如下：

一、「迎賓」活動期間，實施車輛管制區域及時段：

（一）第一階段：

5月8日9時起管制如下：

1、凱達格蘭大道【重慶南路（含）至公園路（不含）】東、西雙向。

2、重慶南路一段【寶慶路至貴陽街（均不含）】南、北雙向，並管制重慶南路與衡陽路口北往南方向。

3、懷寧街【寶慶路至貴陽街（均不含）】南、北雙向，並管制懷寧街與衡陽路口北往南方向。

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（二）第二階段：

5月8日10時15分起至12時（視狀況提早或延後），擴大管制如下：

1、重慶南路一段【衡陽路至愛國西路（均不含）】南、北雙向。

2、貴陽街【博愛路至公園路（均不含）】東、西雙向。

3、寶慶路【博愛路（不含）至懷寧街（含）】東、西雙向。

二、公有汽、機車停車格管制時段及區域：

（一）管制日期、時段：115年5月7日（星期四）0時至5月8日（星期五）12時止。

（二）管制區域：貴陽街一段（重慶南路至公園路段）南、北側公有汽、機車停車格位，禁止車輛停放。

警方說，此次交通管制訊息將隨時提供警察廣播電臺插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽，提前改道行駛並避開管制區域；另請駕駛人行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，勿違規停車，遵守各路口員警及義交之指揮疏導，或多加利用大眾運輸工具，以免造成管制區域周邊車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。

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