為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    李四川質疑淡江大橋機車道有危險 交通部：符合法規

    2026/05/07 15:15 記者鍾麗華／台北報導
    通部次長陳彥伯今（7）日在行政院會後記者會表示，淡江大橋機車道設計符合相關法規，也已建立完整事故應變與救援機制。（行政院提供）

    通部次長陳彥伯今（7）日在行政院會後記者會表示，淡江大橋機車道設計符合相關法規，也已建立完整事故應變與救援機制。（行政院提供）

    淡江大橋將於5月12日正式通車，國民黨新北市長參選人李四川質疑機車道設計圖畫2.5公尺，現場機車道只有1.5公尺，認為對機車騎士有危險，對此，交通部次長陳彥伯今（7）日在行政院會後記者會表示，淡江大橋機車道設計符合相關法規，也已建立完整事故應變與救援機制。

    陳彥伯說明，外界目前引用的2.5公尺，是對機車道橫斷面的最小寬度，規定在「公路設計規範」中，淡江大橋整體橫斷面設計皆符合相關法令要求。至於民眾看到約1.5公尺的空間，屬於標誌標線劃設後的導引區域，主要功能是提供車流安全引導，並不等同整體機車道寬度，「不是標線空間小於2.5公尺，就代表不符規範」。

    外界擔憂事故發生後恐難救援，陳彥伯解釋，交通部已建立完整應變機制，淡江大橋設有行控中心，可24小時監控橋面狀況，不只有監控機車道，而是所有車道的情形，一旦發生事故或壅塞，將立即與警察、消防等單位啟動聯防機制。

    陳彥伯指出，目前公路局已辦理3場事故救援演練，新北市政府近期也進行2場演練，透過實地模擬熟悉事故處置流程。若未來橋上發生事故，行控中心將第一時間派遣工程人員與拖吊機具到場，必要時也可讓消防車行駛汽車主線車道，或利用人行道、自行車道空間進行救援，救援不是問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播