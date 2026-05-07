李四川質疑淡江大橋機車道有危險 交通部：符合法規

通部次長陳彥伯今（7）日在行政院會後記者會表示，淡江大橋機車道設計符合相關法規，也已建立完整事故應變與救援機制。（行政院提供）

淡江大橋將於5月12日正式通車，國民黨新北市長參選人李四川質疑機車道設計圖畫2.5公尺，現場機車道只有1.5公尺，認為對機車騎士有危險，對此，交通部次長陳彥伯今（7）日在行政院會後記者會表示，淡江大橋機車道設計符合相關法規，也已建立完整事故應變與救援機制。

陳彥伯說明，外界目前引用的2.5公尺，是對機車道橫斷面的最小寬度，規定在「公路設計規範」中，淡江大橋整體橫斷面設計皆符合相關法令要求。至於民眾看到約1.5公尺的空間，屬於標誌標線劃設後的導引區域，主要功能是提供車流安全引導，並不等同整體機車道寬度，「不是標線空間小於2.5公尺，就代表不符規範」。

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外界擔憂事故發生後恐難救援，陳彥伯解釋，交通部已建立完整應變機制，淡江大橋設有行控中心，可24小時監控橋面狀況，不只有監控機車道，而是所有車道的情形，一旦發生事故或壅塞，將立即與警察、消防等單位啟動聯防機制。

陳彥伯指出，目前公路局已辦理3場事故救援演練，新北市政府近期也進行2場演練，透過實地模擬熟悉事故處置流程。若未來橋上發生事故，行控中心將第一時間派遣工程人員與拖吊機具到場，必要時也可讓消防車行駛汽車主線車道，或利用人行道、自行車道空間進行救援，救援不是問題。

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