咖啡廳老闆要瘋了！北市婦人深夜騎樓餵老鼠：牠們也是生命

婦人在騎樓狂撒麵包丁。（齊文藝室共享辦公咖啡廳授權使用）

台北市近日老鼠出沒影像在網路瘋傳，沒想到在此時刻，竟有一名婦人深夜出沒在咖啡廳店外亂撒麵包丁餵食老鼠、蟑螂，還聲稱「牠們也是生命」，讓咖啡廳業者相當無奈。

位於台北車站附近的咖啡廳「齊文藝室共享辦公咖啡廳」老闆近日在Threads上PO文，表示近期發現咖啡店附近出現老鼠、蟑螂問題，讓一向重視環境維護的她摸不著頭緒。日前她店裡深夜開會時，赫然發現一名婦人在她店門前「撒麵包丁」，她追出去檢查，發現沿路騎樓都是，引來一堆蟑螂和老鼠。

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她氣得上前制止，沒想到婦人卻說老鼠、蟑螂也是生命，她看老鼠很可憐，每天只能咬破垃圾袋找食物，這樣放麵包丁牠們才不會去咬垃圾袋，吃完就會搬走了。老闆說，為了趕走聚集而來的蟑螂，她狂噴殺蟲劑，反而一堆蟑螂往她店裡逃竄。婦人還怪她噴殺蟲劑，害她撒在店門口的麵包丁沒老鼠來吃，怪老闆害死老鼠殺生。眼見溝通無效，老闆只能要求婦人停止行為，否則要通報相關單位。

最後，老闆也自嘲，「該感謝自己開到深夜嗎？不然這種明明一直想辦法維護好環境，卻總是莫名其妙一直有鼠患的原因，竟然是麵包丁阿婆的鬼事，到底誰想得到。」

貼文PO出後引發熱議，網友紛紛留言表示：「人形老鼠」、「好可怕」、「餵食癖連老鼠都餵 好瘋」、「瘋掉，什麼吃完搬走，要是我活動的地方天天請我免費吃飯我還不每天光臨」、「這個要查一下通報開罰了，有病」。

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