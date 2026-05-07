為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化動防所沒入15犬遭暴力反抗！ 飼主激動毆打動保員

    2026/05/07 15:09 記者陳冠備／彰化報導
    彰化動防所人員進行沒入作業，游男（紅圈處）突然情緒失控，毆打正在執行作業的動保人員。（民眾提供）

    彰化動防所人員進行沒入作業，游男（紅圈處）突然情緒失控，毆打正在執行作業的動保人員。（民眾提供）

    彰化縣動物防疫所今（7）日上午前往永靖鄉光雲巷一處三合院，執行15隻犬隻沒入作業時，一名游姓飼主疑因情緒失控，竟突然毆打正在執行作業的黃姓女動保人員，造成對方身體多處受傷。警方獲報後到場，當場依現行犯將游男逮捕，訊後依妨害公務、傷害及毀損等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

    據了解，該名游姓屋主在三合院內飼養大量犬隻，卻未妥善管理，排泄物與垃圾堆積如山，周邊住戶長期忍受惡臭與噪音，多次反映、溝通無效，最終忍無可忍向動物防疫所檢舉。彰化動防所動保科經評估後，認定已構成不當飼養，依法排定今日前往現場執行15隻犬隻的沒入作業。

    沒想到，正當動保人員準備將犬隻帶離時，游姓屋主的兒子（47歲）突然情緒激動，徒手毆打現場一名黃姓女動保科人員，導致其身上多處鈍傷。遭攻擊的黃姓員工隨後赴醫院驗傷，轄區員警獲報後立即到場，當場將施暴男子逮捕。

    警方表示，全案將依傷害、毀損及妨害公務等罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。

    彰化縣動物防疫所表示，民眾飼養寵物應善盡責任，維護環境整潔與安寧，若涉及不當飼養，主管機關將依法處理，切勿以暴力方式妨害公務執行，以免觸法。

    游姓屋主在三合院內飼養15犬隻，卻未妥善管理。彰化動防所評估認定，已構成不當飼養，今日前往現場執行15隻犬隻的沒入作業。（民眾提供）

    游姓屋主在三合院內飼養15犬隻，卻未妥善管理。彰化動防所評估認定，已構成不當飼養，今日前往現場執行15隻犬隻的沒入作業。（民眾提供）

    彰化動防所今日前往現場執行15隻犬隻的沒入作業。（民眾提供）

    彰化動防所今日前往現場執行15隻犬隻的沒入作業。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播