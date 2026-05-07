「森林精靈」八色鳥回來了！林內山區迄今已觀察10隻 籲「別做3件事」

保育類夏候鳥八色鳥比去年早約一週到林內，4月12日記錄到首筆紀錄後，迄今觀察10隻。（圖由林保署南投分署提供）

保育類夏候鳥八色鳥每年4、5月都會台灣低海拔到丘陵次生林地繁殖，而雲林林內鄉也陸續出現蹤跡。負責林業保育署監測計畫的湖本社區發展協會總幹事陳嘉宏指出，八色鳥比去年早約一週到林內，4月12日記錄到首筆紀錄後，迄今觀察10隻，呼籲民眾觀察或拍攝時遵守「不餵食、不播放鳥音、不誘拍」原則。

八色鳥為典型夏候鳥，被譽為「森林精靈」，每年4月至9月間自東南亞遷徙來台繁殖，雖為遷徙性鳥類，仍是台灣森林生態系中珍貴物種，而八色鳥偏好棲息於潮濕且林下落葉層豐富的環境，以蚯蚓及昆蟲為主要食物來源，也因為其生性隱密且對干擾高度敏感，繁殖期間需要穩定、安靜的棲地條件。

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陳嘉宏表示，根據鳥友、志工們回報，4月12日觀察到首筆八色鳥影像，比去年相較早約1週到林內山區，迄今為止觀察約10隻八色鳥，監測計劃會持續觀測五月中旬，是否能突破去年35隻的紀錄，仍有待監測統計。

陳嘉宏指出，根據回報，去年在林內龍過脈步道中，有成功繁殖一對八色鳥，大概上月20日觀察到一隻鳥友命名的「小八」，疑似再次出現步道附近，牠不太怕人，只有民眾走在龍過脈步道觀察，就有機會看到。

陳嘉宏強調，現在鳥友、民眾們都很自律，所以目前尚無傳出民眾打擾八色鳥情事，但仍須記得不餵食、不播放鳥音、不誘拍的原則，以免影響八色鳥育雛及干擾棲地。

陳嘉宏預估，根據以往資料分析，八色鳥大約8月就會陸續飛離林內，社區會持續監測調查，若當地有發現築巢等行為，也會定期巡護。

林保署南投分署長李志珉表示， 守護八色鳥不僅是保護單一物種，更是維繫台灣森林生態完整性的重要行動，呼籲大眾實踐友善觀察原則，尊重野生動物習性。

保育類夏候鳥八色鳥比去年早約一週到林內，4月12日記錄到首筆紀錄後，迄今觀察10隻。（圖由陳嘉宏提供）

保育類夏候鳥八色鳥比去年早約一週到林內，4月12日記錄到首筆紀錄後，迄今觀察10隻。（圖由林保署南投分署提供）

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