嘉義暑假限定親子鐵道之旅 蒸汽火車行駛山林

嘉義縣政府攜手林鐵及文資處及雄獅旅遊，推出暑期限定的13團蒸汽火車遊程。（記者林宜樟攝）

為推動暑假旅遊黃金期，嘉義縣政府攜手林鐵及文資處及雄獅旅遊，推出暑期限定的嘉義親子鐵道旅遊共13團蒸汽火車遊程，以「百年蒸汽火車頭」搭配阿里山林鐵「福森號」及「栩悅號」2款特色車廂，打造鐵道旅遊體驗，讓遊客感受結合百年工藝與現代美學的鐵道旅程。

縣府今天舉辦「嘉義親子鐵道旅遊」宣傳記者會，翁章梁表示，阿里山林業鐵道不只是交通運輸工具，更是珍貴的文化資產，平時要見到蒸汽火車頭行駛於山林間，相當難得，今年特別規劃遊程，13團遊程涵蓋2至4日不同路線，串聯阿里山、沼平、祝山等經典車站及在地景點，今起在雄獅旅遊平台上架販售，前1000名報名成功者可獲贈「火龍果米磚」及「福森號或栩悅號限量列車紀念磁鐵」。

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雄獅旅行社副總經理方志雄說，阿里山的鐵道、森林、雲海值得推廣到全世界，福森號、栩悅號更是只有在嘉義能搭乘，希望國人都能上山欣賞美景。

嘉義縣文化觀光局表示，活動有「小小鐵道迷電子集章」，6月1日至8月31日期間，民眾加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號，可於林鐵沿線17個車站進行數位集章，完成3處集章即可獲得電子證書，前1000名可申請紙本證書，十字路車站有實體印章讓民眾親手體驗。

文觀局說，縣府與阿里山生態旅遊協會合作推出暑期限定3場「十字路車站親子導覽走讀」活動，由在地專業職人引路，帶領親子走訪十字路車站、體驗手洗愛玉、與福森號特色列車合影及享用餐盒，從不同角度認識鐵道文化與山城風貌，活動自6月1日中午點起開放線上報名。

嘉義縣長翁章梁介紹遊程特色。（記者林宜樟攝）

蒸汽火車遊程暑假限量13團。（嘉義縣政府提供）

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