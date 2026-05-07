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    首頁 > 生活

    交通部公告新制 營業大貨車駕駛每天開車不得超過10小時

    2026/05/07 14:49 記者吳亮儀／台北報導
    交通部（7日）公告新制，營業大貨車駕駛每天開車不得超過10小時，連續駕車4小時至少應有30分鐘休息，新規定從本月8日起上路。（資料照）

    交通部（7日）公告新制，營業大貨車駕駛每天開車不得超過10小時，連續駕車4小時至少應有30分鐘休息，新規定從本月8日起上路。（資料照）

    交通部（7日）公告新制，營業大貨車駕駛每天開車不得超過10小時，連續駕車4小時至少應有30分鐘休息，新規定從本月8日起上路。

    交通部公告汽車運輸業管理規則第十九條之二修正條文，營業大型車業者派任駕駛人駕駛車輛營業時，除應符合勞動基準法等相關法令關於工作時間的規定外，其調派駕駛勤務並應符合三項規定。

    第一，每天最多駕車時間不得超過10小時。第二，連續駕車4小時，至少應有30分鐘休息，休息時間如採分次實施者每次應不得少於15分鐘，但因工作具連續性或交通壅塞者，得另行調配休息時間；其最多連續駕車時間不得超過6小時，且休息須一次休滿45分鐘。

    第三，連續兩個工作日之間，應有連續10小時以上休息時間，但因排班需要，得調整為連續8小時以上，一週以2次為限，並不得連續為之。新規定從5月8日起正式實施，違者可依公路法開罰，處9000元以上、9萬元以下罰鍰，並得按其情節吊扣或吊銷其牌照，甚至停止部分或全部營運。

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