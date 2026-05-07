竹縣「生」機冠全台 議員邱靖雅促強化視力保健防治

新竹縣議員邱靖雅，要求縣府注重幼兒的視力保健。（記者黃美珠攝）

台灣是近視王國，新竹縣因為竹科效應「生」機冠全台。縣議員邱靖雅要求縣府，獎勵婚、育也要照顧下一代的健康，其中受遺傳和生活習慣雙影響很大的近視問題，她要求縣府今年應辦10場視力保健防治的教師研習，且強化縣內4到5歲幼兒視力和立體感的檢查和轉介治療服務，明年則爭取開辦包含視、聽、口腔、以及發展全面性的整合式兒童健檢，寶貝下一代。

縣長楊文科說，他認為孩子數和醫療資源多集中在都會區，參酌縣府財政能力，或可先在竹北、竹東、湖口3鄉鎮市跟公所合作推動，慢慢再擴及其他鄉鎮。

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縣府衛生局長殷東成說，對幼兒視力保健，他們計畫明年整合新竹縣、市眼科醫療資源，採分區認養，彌補縣內13鄉鎮市的城鄉落差，對於交通嚴重不便區，另兼採遠距視訊來補洞，希望把全縣5歲以下視力有問題的孩子早期發現、早期轉介和治療，衛生局則致力爭取經費採買相關設備。

邱靖雅說，國健署曾針對桃園等7縣市、7700多名兒童視力篩檢發現，正常的孩子僅35%。新竹縣小孩特多，但醫療資源卻始終不足，從新竹市有46名眼科醫師，可照顧4765名5歲以下幼兒的視力健康，新竹縣28名眼科醫師卻要服務5339名同齡幼兒可見一斑。

她說，執行上因應城鄉差距可有不同策略，不一定都要用儀器！鄉下雖然欠缺資源，卻很適合推望遠凝視，執行經費上則可考慮跟地方公所合作採購相關設備，也提供眼科醫師出席費，讓大家更願意投入。

新竹縣長楊文科說，針對幼兒視力保健，考慮到醫療資源的落差，或可先在竹北、竹東、以及湖口推動，再逐步擴大。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府衛生局長殷東成（前）說，因應醫療資源匱乏，他們會整合大新竹眼科醫師，用分區認養制，守護新竹縣的兒童視力健康。（記者黃美珠攝）

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