行政院拍板台61線南延高雄 總經費1200億2044年完工

交通部今（7）日赴行政院會報告「台61線及台62線快速公路改善新建及延伸規劃。（記者鍾麗華攝）

交通部今（7）日赴行政院會報告「台61線及台62線快速公路改善新建及延伸規劃進度」。針對台61線南延高雄，公路局預計8月啟動綜合規劃跟環評，經費粗估近1200億元、2044年完工；台62線西延萬里估2035年完工、東延宜蘭串連國道5號經費估經費1845億元、2043年完工。

交通部說明，台61線快速公路（俗稱西濱快速公路）於民國80年開始建設，建設初期部分路段之地方民眾擔憂高架道影響居住及通行而反對，然而快速公路帶來地方經濟發展，公路局陸續推動新建及平面路口高架改善，僅新竹鳳鼻至香山段為唯一斷鏈路段，現由公路局辦理綜合規劃作業，爭取早日縫合斷鏈。

請繼續往下閱讀...

此外，淡江大橋將於本月12日通車，交通部亦將持續督導公路局將新北-苗栗23處平交路口改善工程及台南曾文溪橋新建工程早日完工通車，以及推動台61線往南延伸至高雄地區，期能打造台61線由302公里增長為約350公里的快速公路，串連更多產業區及港口，提供安全快速的西快路網，加速濱海觀光遊憩發展。

至於台62線快速公路（俗稱萬瑞快速公路） ，是北部地區東西向重要的高快速路線之一，鑑於北海岸觀光遊憩景點多，台2線基金公路平假日尖峰瓶頸問題嚴重，公路局前已完成台62線延伸萬里新路廊可行性研究並獲行政院核定續辦綜合規劃，目前也已同步辦理環境影響評估調查作業，未來將擴大北海岸高快速道路服務範圍。

另外，交通部亦指出台北到宜蘭間受限於於雪山山脈阻隔，台北宜蘭間運輸不便，國5假日壅塞及無法供貨運車行駛問題，亟需尋覓替代路廊，進而催生台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城之需求，公路局表示台62延伸至宜蘭計畫已於今（115）年3月委託辦理綜合規劃及環評作業，因該路廊長達約45公里，且規劃8個長短隧道穿越雪山山脈到頭城地區，路廊選擇挑戰極為艱難，未來工作重點將加強優化路線方案，取得地方共識，爭取早日提報建設計畫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法