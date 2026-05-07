救少子化！綠委、民團提3訴求 盼彈性育嬰假延長到12歲

民進黨立委張雅琳、陳俊宇與民間團體今召開記者會，提出友善家庭政策3大訴求，包含彈性工時、育兒津貼、托育補助不應完全二選一，並將彈性育嬰假政策延長到12歲，補足小學階段照顧斷層。（記者羅國嘉攝）

少子化不能只靠鼓勵生，應該用制度來接住育兒家庭。民進黨立委張雅琳、陳俊宇與民間團體今（7）日召開記者會，提出友善家庭政策3大訴求，包含彈性工時、育兒津貼、托育補助不應完全二選一，並將彈性育嬰假政策延長到12歲，補足小學階段照顧斷層，盼所有家庭在孩童出生、入園、上小學的每階段都能被政策穩定接住。

張雅琳指出，現行制度常把家庭簡化成「自己顧」或「送托」2種選擇，讓育兒津貼與托育補助彼此互斥，但實際上許多家庭即使白天送托，晚上、假日、孩子生病、停托或臨時停課時，仍要自己承擔照顧責任，育兒津貼是孩子的基本照顧支持，托育補助則是協助家庭取得照顧服務，兩者功能不同，不應讓家長被迫二選一。

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張雅琳也說，友善家庭政策應回應家長每天面對的時間壓力，當孩子上小學後，接送、寒暑假、生病與臨時停課仍是家庭沉重負擔，政府應將照顧支持從「0到6歲」延伸到「0到12歲」，推動彈性育嬰假、兒童照顧假與育兒友善彈性工時，讓家長不必在工作與照顧之間被迫二選一。

陳俊宇表示，政府近年推動「0到6歲國家一起養」已有成果，但育兒壓力不會在孩子滿6歲後就結束，他支持友善家庭政策，但孩子的受教權與家長的勞動權不應脫節，政府應主動檢視相關法規，讓家長在孩子突發狀況時有制度可依，不必被迫在「顧孩子」與「顧工作」之間取捨；另公部門應帶頭示範，企業也應正視員工育兒需求，共同建立讓家長「看得到、用得到、趕去領」的友善職場環境，真正實現「0到12歲國家陪你一起養」。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶指出，根據國際研究顯示，長工時會壓低總生育率，而彈性工時與育嬰假支持延伸到12歲，不只是在幫助育兒家庭，更是在讓企業、主管與同事開始學習如何協調、分工與支援照顧責任，因此，政府與企業應讓制度先落地，讓職場從「法律上可以申請」走向「實際上真的用得到」。

台灣勞工陣線協會秘書長楊書瑋則說，許多年輕家長只能靠特休因應照顧需求，但勞工平均特休僅12.5天，根本難以支撐一整年的育兒、接送、停課與臨時照顧需求，因此建議從以企業為中心的彈性，轉向以勞工為中心的彈性，再者就是從制度存在走向制度可用。

民進黨立委張雅琳（右）表示，育兒津貼是孩子的基本照顧支持，托育補助則是協助家庭取得照顧服務，兩者功能不同，不應讓家長被迫二選一。（記者羅國嘉攝）

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