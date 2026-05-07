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    首頁 > 生活

    中山高中校長方保社8月退休 基市府向全國英才招手

    2026/05/07 14:48 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市中山高中校長遴選資訊即日起公告到6月2日，6月3日9時到16時在教育處受理報名。（基隆市政府提供）

    基隆市中山高中校長遴選資訊即日起公告到6月2日，6月3日9時到16時在教育處受理報名。（基隆市政府提供）

    基隆市立中山高中校長方保社申請退休，基隆市政府即日起公告基隆市立高中新任校長遴選簡章，誠摯邀請具高中校長任用資格的優秀教育人才踴躍報名。相關詳情請上教育處官網https://www.klcg.gov.tw/tw/education）查詢。

    基隆市立中山高中校長遴選資訊，於5月4日至6月2日公告於基隆市政府教育處全球資訊網，並開放下載相關表件。具備資格、有意參與遴選的教育人員請於6月3日（週三）9時至16時，於基隆市政府教育處9樓會議室受理申請，採親自報名方式辦理。

    本次遴選程序包含書面資料審查、口頭報告及現場詢答。校長遴選作業訂於6月28日（週日）舉行，並於當日公告結果於教育處網站。

    基隆市教育處處長徐嬿立表示，高級中學校長不僅是學校行政的核心，更是教育品質與學生學習發展的重要關鍵角色。同時，市府將持續致力於提升高中教育品質與多元發展，確保學校治理穩定並促進教育創新，讓每一位學生都能適性發展、安心學習。#

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