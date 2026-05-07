高雄市衛生局現場稽查。（高市衛生局提供）

高雄市衛生局今（7）日接獲網民反映，質疑左營區某賣場販售「鳳凰酥」的內外包裝標示日期不一致，有食品安全疑慮，衛生局立刻派員至現場查察，業者坦言曾有消費者反映，已立即清查並下架該品項「鳳凰酥」產品共121盒。

此外，苓雅分店也同步下架共138盒，並提供消費者針對疑慮產品退費；不過，稽查人員現場清查發現該品項產品，有一盒標示有效期竟出現雙標情形，即有效日期20260507及20260619標示同在，業者稱該產品委由代工廠進行製造及標示，店內僅陳列及販售。

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針對涉及虛偽標示，以獲取不法利益等嫌疑恐涉犯刑法，衛生局將前往上游製造商進行查察，釐清全案後，將會移請地檢署進一步偵辦。

衛生局提醒消費者，若對業者販售之食品有消費爭議時，可撥打電話市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映尋求協助。民眾若有任何食品衛生問題，亦可洽衛生局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）反映。

高雄「鳳凰酥」效期雙標惹議，2門市急下架259盒。（高市衞生局提供）

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