為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    溜滑梯控必衝！台中「谷溜遊戲場」開幕 超狂34滑道制霸全台

    2026/05/07 14:42 記者張軒哲／台中報導
    谷溜遊戲場有34道溜滑梯。（記者張軒哲攝）

    谷溜遊戲場有34道溜滑梯。（記者張軒哲攝）

    全台最強溜滑梯樂園！台中市清水鰲峰山公園今（7）日正式啟用全新「谷溜遊戲場」，開幕首日即吸引眾多外區民眾前來體驗，市長盧秀燕主持啟用典禮表示，自己小時候就喜歡玩溜滑梯，因此就任後特別將特色溜滑梯列為公園改善重點，要讓台中市的溜滑梯成為全國最有特色也最好玩的親子遊憩亮點。

    台中市府在鰲峰山公園打造「全國最多的溜滑梯」，園區占地30公頃，共設置34道溜滑梯，盧秀燕說，她親自參與設計，將其命名為「谷溜遊戲場」，方便大小朋友記憶，並成為海線地區最受矚目的親子遊憩新亮點。另外，在台中太平的馬卡龍公園擁有「全國最高的溜滑梯」，至今仍吸引大量人潮排隊體驗。

    台中市府指出，谷溜遊戲場除了溜滑梯數量創全國之最，更具備多項全國唯一的特色，包括設有融合大樹意象的樹型設計溜滑梯，打造多層次攀爬結構，讓孩童可穿梭各層平台，體驗向上探索的樂趣；還有全國首創的音樂溜滑梯，溜下時會發出音樂聲；並打造長達28公尺的長距溜滑梯，滿足年齡較大的兒童與民眾需求，場內還設有「高空步道」，讓民眾能漫步樹梢之間，吸收芬多精。

    谷溜遊戲場開幕吸引親子體驗。（記者張軒哲攝）

    谷溜遊戲場開幕吸引親子體驗。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播