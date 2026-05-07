溜滑梯控必衝！台中「谷溜遊戲場」開幕 超狂34滑道制霸全台

谷溜遊戲場有34道溜滑梯。（記者張軒哲攝）

全台最強溜滑梯樂園！台中市清水鰲峰山公園今（7）日正式啟用全新「谷溜遊戲場」，開幕首日即吸引眾多外區民眾前來體驗，市長盧秀燕主持啟用典禮表示，自己小時候就喜歡玩溜滑梯，因此就任後特別將特色溜滑梯列為公園改善重點，要讓台中市的溜滑梯成為全國最有特色也最好玩的親子遊憩亮點。

台中市府在鰲峰山公園打造「全國最多的溜滑梯」，園區占地30公頃，共設置34道溜滑梯，盧秀燕說，她親自參與設計，將其命名為「谷溜遊戲場」，方便大小朋友記憶，並成為海線地區最受矚目的親子遊憩新亮點。另外，在台中太平的馬卡龍公園擁有「全國最高的溜滑梯」，至今仍吸引大量人潮排隊體驗。

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台中市府指出，谷溜遊戲場除了溜滑梯數量創全國之最，更具備多項全國唯一的特色，包括設有融合大樹意象的樹型設計溜滑梯，打造多層次攀爬結構，讓孩童可穿梭各層平台，體驗向上探索的樂趣；還有全國首創的音樂溜滑梯，溜下時會發出音樂聲；並打造長達28公尺的長距溜滑梯，滿足年齡較大的兒童與民眾需求，場內還設有「高空步道」，讓民眾能漫步樹梢之間，吸收芬多精。

谷溜遊戲場開幕吸引親子體驗。（記者張軒哲攝）

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