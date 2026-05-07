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    首頁 > 生活

    「印象澎湖」展覽湖西鄉開幕 以藝術凝望島嶼風景與人文記憶

    2026/05/07 14:12 記者劉禹慶／澎湖報導
    透過藝術創作，將澎湖之美完美呈現。（湖西鄉公所提供）

    透過藝術創作，將澎湖之美完美呈現。（湖西鄉公所提供）

    澎湖縣美術協會「印象澎湖」展覽，今（7）日在湖西鄉公所2樓文化藝廊開幕，此次展覽以「印象澎湖」為創作主題，透過不同風格與媒材的作品，呈現藝術家對澎湖自然景觀、人文風貌與生活記憶的細膩觀察。

    湖西鄉公所秘書盧富生表示，澎湖的美不只存在於海天風光，也藏在日常生活、聚落紋理與人情之中；透過藝術家的筆觸與創意，讓大家有機會從不同角度重新看見家鄉，也感謝澎湖縣美術協會長期投入藝術創作與推廣，為地方文化注入溫度與活力。

    澎湖縣美術協會也表示，此次展覽是會員們對澎湖這片土地的深情回應，每件作品都承載著創作者對島嶼的情感與記憶，希望觀眾在欣賞作品時，不只是看見風景，也能感受到澎湖自然與人文交織出的生命力。

    「印象澎湖」展覽自即日起至6月26日展出，地點為湖西鄉公所2樓文化藝廊，邀請民眾、遊客及喜愛藝術的朋友，把握展期前來參觀，在作品之間感受屬於澎湖的色彩、故事與溫度。

    澎湖縣美術協會印象澎湖展覽，在湖西鄉公所展出。（湖西鄉公所提供）

    澎湖縣美術協會印象澎湖展覽，在湖西鄉公所展出。（湖西鄉公所提供）

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