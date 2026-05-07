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    首頁 > 生活

    高雄忠孝國小攜手在地店家 舉辦暖心母親節饗宴

    2026/05/07 14:10 記者黃良傑／高雄報導
    高雄忠孝國小攜手在地店家舉辦暖心母親節饗宴，小朋友們開心用餐。（高市教育局提供）

    高雄忠孝國小攜手在地店家舉辦暖心母親節饗宴，小朋友們開心用餐。（高市教育局提供）

    母親節接近，高雄市立忠孝國小特別舉辦母親節「大港饗宴」活動，邀請40位孝悌楷模學生與家長，從充滿人情味的鹽埕街道上，步入在地知名牛排館，進行一場兼具美味與溫馨的生命教育之旅。

    校長王上銘衷心感謝在地知名牛排館大港牛排的慷慨，讓教育能與在地共好，表示透過這場饗宴，讓孩子瞭解榮獲孝悌楷模的意義，感受「因為懂事而獲得榮耀」，期許孩子能將孝悌精神落實於日常生活中。

    為了慰勞這群懂事的小楷模，牛排店特別準備了驚喜禮物，現場加碼提供孩子們最愛的冰淇淋。

    店家表示，只要看到孩子們與家長用餐時那溫暖的互動，真的很欣慰；除了熱騰騰的牛排，也希望這份甜甜的冰淇淋，能讓孩子們的母親節回憶更加繽紛、快樂。

    校長王上銘表示，此次結合在地美食、社區資源，表彰優良品德的孩子，更在熱騰騰的鐵板與冰涼的甜點之間，縮短了親子間的距離，為鹽埕區忠孝國小注入一股暖心的清流。

    高雄忠孝國小攜手在地店家舉辦暖心母親節饗宴。（高市教育局提供）

    高雄忠孝國小攜手在地店家舉辦暖心母親節饗宴。（高市教育局提供）

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