台東中央市場及觀光夜市推星市集套票 200元換價值400元套票

台東縣政府在中央市場推動「來趣・踅市仔｜溫馨五月・星市集」活動。（記者黃明堂攝）

台東縣政府配合中央推動「來趣・踅市仔｜溫馨五月・星市集」活動，結合縣內市場與觀光夜市推出巡禮套票，除希望帶動消費人潮外，更以「自備環保用品」為核心理念，推動綠色消費行動，鼓勵民眾在享受市集美食與購物樂趣的同時，落實減少一次性用品使用，培養自備環保用品的生活習慣，進一步降低廢棄物產生，共同維護市容環境與生活品質。

縣政府指出，活動特別推出限量「星市集套票」，民眾只要於活動期間前往指定市集，並自備環保購物袋、環保杯或環保餐具等任一項環保用品，至服務台出示並經確認後，即可以200元兌換價值400元套票（含200元抵用券及200元商品兌換券），等同消費力加倍，每人每次限兌1份，數量有限，兌完為止。

請繼續往下閱讀...

中央市場星市集套票兌換日期：5/8、5/16、5/22、5/30上午10點半，兌換服務台位於樺興蛋行（地棟3號）旁，請由正氣路「早點大王」對面巷子進入，往市場管理處樓梯入口方向即可抵達；觀光夜市兌換日期5/9、5/16、5/23、5/30下午6點，兌換服務台位於正氣路與中山路口全聯旁入口處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法