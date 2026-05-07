竹市竹風漁市租金高昂水費1度25元 民代憂恐轉嫁消費者

新竹市南寮漁港的竹風漁市，今年2月才啟用，但有攤商反映租金高昂且水費1度25元，民代憂恐轉嫁消費者。（記者洪美秀攝）

新竹市南寮漁港竹風漁市今年2月啟用，市議員林彥甫接獲攤商陳情指出，除租金高昂，就連水費1度也要25元，攤商哀嚎，憂心這樣的租金及水費，恐讓攤商吃不消而轉嫁給消費者。攤商反映租金與水電支出高，不到3坪空間月租金3萬，水費過去每月600多元，現在卻要3000多元，漲幅讓攤商難以負擔。

市府產發處表示，有關竹風漁市的收費，市府是由新竹區漁會依實際營運及維護管理需求辦理，相關費率經漁會理事會審議，市府尊重漁會營運機制，另市府已辦理相關設施改善作業，地景部分也要求廠商依現場狀況調整改善；台電公司也在辦理電力容量提升相關工程。

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林彥甫說，日前竹風漁市才發生代客料理價格過高，引發消費糾紛，擔憂部分攤商因租金及水電費高，將成本轉嫁到消費者身上，如此恐造成民眾認為賣價高而不來漁市消費的惡性循環。雖所有費率都經漁會理事會核定，他也請漁會今年度再檢討。其中電費是包含場域內燈具、電力設施保養；水費也納入馬達用電維護、免費海水使用部分；租金則含建築費用攤提、維護管理、垃圾處理等。

他認為，相關設備維管應以「管理費」名目區隔，才不會造成誤解；若今年度收支結算有盈餘，應調降各項費用，減輕攤商負擔。另竹風漁市地景地磚有滑動、凹凸不平以及大片積水情況，他也要求產發處儘速改進。至於電力改善，台電預計5月中施工，月底完工，確保攤商用電不跳電。

新竹市南寮漁港的竹風漁市，今年2月才啟用，但有攤商反映租金高昂且水費1度25元，民代憂恐轉嫁消費者。（記者洪美秀攝）

新竹市南寮漁港的竹風漁市，今年2月才啟用，但有攤商反映租金高昂且水費1度25元，民代憂恐轉嫁消費者。（記者洪美秀攝）

新竹市南寮漁港的竹風漁市，今年2月才啟用，但有攤商反映租金高昂且水費1度25元，民代憂恐轉嫁消費者。（記者洪美秀攝）

新竹市南寮漁港的竹風漁市，今年2月才啟用，但有攤商反映租金高昂且水費1度25元，民代憂恐轉嫁消費者。（記者洪美秀攝）

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