職護學會誤寄會員個資 近800名護理師身分證、地址全外洩

台灣職護學會誤將會員個資外洩，發出道歉信。（讀者提供）

「台灣職業健康護理學會」爆發會員個資外洩爭議！有會員向本報投訴，學會昨（6）日寄發課程通知，因行政作業疏失，誤將含有大量會員個資的附件寄送給數百名會員，外洩內容包括姓名、身分證字號、電話、住址、任職單位、專業證照字號等敏感資訊，讓會員直呼「非常誇張」、「根本全面裸奔」。

投訴會員表示，原以為僅少數課程報名者收到檔案，事後才得知共有454人收到含784名會員資料的附件，「護理圈其實很小，很多人彼此都認識，現在連工作資料、電話、戶籍、住址及學經歷、證照字號等資訊全都曝光，很怕被不法利用，甚至遭挖角或詐騙」。

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根據學會寄發給會員的道歉通知，5月6日下午約4時30分寄送課程訊息時，因行政寄件疏失，誤將784位活動會員資料夾帶寄送至454位會員信箱，內容包含姓名、身分證字號、聯絡方式、會員編號及通訊地址等資料。

學會表示，事件發生後已立即要求收件者刪除郵件、勿轉傳散布，並啟動內部檢討及改善程序，也將主動通報政府個資主管機關，目前尚未發現資料遭不當利用或進一步外流。

不過，多名會員質疑，此事件涉及人數眾多，且資料敏感程度高，已使會員產生高度恐慌與個資遭不法利用疑慮，包括但不限於詐騙、冒名申辦、非法蒐集利用等風險，但學會除道歉，尚未提出具體補救措施，也未清楚交代資料實際流向及後續風險控管機制，要求調查說明及依法通報，有會員已向相關主管機關提出檢舉，要求調查是否涉及違反個人資料保護法。

會員指出，本次外洩資料已足以進行身分辨識與社交工程利用，未來若接獲異常推銷、詐騙或冒名申辦等情形，不排除追究相關責任。

台灣職護學會課程通知竟夾會員個資檔，將近800人個資被外洩。（讀者提供）

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