朴子配天宮遶境天公壇真人藝閣撒大獎 電視iPad抱回家

朴子配天宮媽祖遶境天公壇真人藝閣贊境，將送電視和iPad。（記者林宜樟攝）

嘉義縣朴子配天宮媽祖將於明天（8日）及後天（9日）進行祈安遶境活動，2018年起朴子天公壇為歡慶「媽祖生」，籌組真人藝閣車隊贊境，今年打造全新6輛藝閣車隊，2天共有120名扮仙學童參與，嘉義縣議員黃嫈珺號召親朋好友及企業店家集資添購10台55吋電視、10台43吋電視、10台iPad，將兌換券放在扭蛋裡面，真人藝閣車隊繞行時會灑小禮物及扭蛋，上千顆扭蛋均有各種獎品可兌換，讓民眾開心參與遶境，獎項均可到朴子天公壇換取。

天公壇主委林博文說，2018年至今，曾因2020年疫情停辦一次，而每年加入車輛與人數增加，更有許多親子家庭參與同樂；今年因應交通法規新制，全新打造藝閣車輛，有車籍車牌，成本是往年的一倍，感謝贊助藝閣車輛的公司行號，讓車隊可提高更強的安全性，讓家長放心；登上藝閣車輛的扮仙學童，全程必須由家長擔任志工照顧，2天活動招募近百位家長長志工以及護衛隊維持人車秩序，並幫參與者投保團體險。

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天公壇副主委吳清隆說，根據文獻大正八年（西元1919年）的台灣日日新報記載，日治時期朴子配天宮開始舉辦遶境，由各工商團體贊助藝閣，此文獻確定朴子真人藝閣遊行的年代，天公壇延續百年之約，「是本壇的榮幸」。

黃嫈珺說，明天5月8日逢母親節前夕，也將分享康乃馨跟民眾結緣。長期贊助真人藝閣活動的全球菸酒董事長黃冠銘表示，能連續8年贊助朴子天公壇團體跟帽子，深感榮幸，感謝天公保佑，讓家人平安身體健康，公司業績紅不讓，細水長流。

全新的真人藝閣車輛。（黃嫈珺提供）

扭蛋裡藏有各類獎項，包含電視與iPad。（記者林宜樟攝）

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