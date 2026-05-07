北市5處負壓式吸菸區啟用 「台北通」可查183處吸菸點

西門商圈的指定負壓式吸菸區有兩處設在中華路兩側。（記者塗建榮攝）

台北市推動無菸城市，5處指定負壓式吸菸區今（7）天啟用，台北市衛生局表示，包括綠籬式指定戶外吸菸區等，截至4月30日止，全市共有183處吸菸區；為方便民眾查找，在「台北通」APP建置有指定吸菸區地圖，讓吸菸者能前往指定吸菸室或戶外吸菸室吸菸，與不吸菸民眾分流，讓不吸菸的民眾免於二手菸及三手菸影響。

北市衛生局局長黃建華簡介指出，北市新設置負壓式吸菸區5處，3處在西門町、1處在心中山線形公園、1處在行一大客車停車場，將於5月進行宣導，6月開始稽查。交通綠帶一橫一縱，則在商辦林立、人流密集的敦化南北路及信義路，共設置19處綠籬式指定戶外吸菸區。

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公有戶外停車場除行一大客車停車場設置指定負壓式吸菸區，另有12處指定戶外吸菸區；行政中心增設8處指定戶外吸菸區，12區示範里設置至少24處指定戶外吸菸區，各局處設置50處指定戶外吸菸區。再加上衛生局之前輔導設置的65處吸菸區，目前共有183處吸菸區。可透過「台北通」APP「台北通/服務/找地點」查找。

新工處主秘林慧忠也說明指定負壓吸菸區採用「負壓氣流控制技術」，透過抽風與壓力調整，使室內氣壓低於外部大氣壓，形成空氣只能向內流入、無法向外逸散的物理阻隔，有效降低菸霧外溢。並配備高效率過濾設備及專用排風管道，可將受污染空氣集中處理後導向高處排放，改善過去開放式吸菸區煙霧飄散、影響周邊店家與行人的問題；另有冷氣及霧玻璃設置，可以保護隱私。

新工處說明指定負壓式吸菸區的設計。（記者塗建榮攝）

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