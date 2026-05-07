國土署補助改善北高雄人行空間 橋頭、岡山通學步道升級

立委邱志偉（右1）針對橋頭地方法院周邊人行道及路面改善工程辦理會勘討論，近期已獲國土署經費核定。（邱志偉服務處提供）

國土署補助經費，改善北高雄橋頭、岡山多處友善行人及學生通學的徒步空間，讓徒步環境更安全。

立委邱志偉指出，橋頭區高雄新市鎮已開發逾30年，人行道因路樹竄根、不平整，行人徒步易跌倒，且有許多民眾選擇搭捷運到青埔站下車後，選擇徒步或騎單車到橋頭地院或橋頭地檢署，國土署核定的「永續提升人行安全計畫」，因此將友善橋頭地方法院周邊人行道及路面改善工程，列為優先改善路段。

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邱志偉說，全案國土署核定設計經費386.3萬元，並補助324.4萬元，改善路段包括橋新二路、橋新九路、橋新環路及經武路，待道工處設計並完成審查作業後，他將爭取國土署盡速核定工程經費，讓工程加速推動。

此外，提升人行安全計畫還包括岡山區岡山南路及國軒路路口改善、中山南路機車道重新規劃，工程將由高市交通局辦理，交通局指出，岡山南路及國軒路口有加油站的車輛交織，路口將規劃行人穿越線和庇護島，增加行人通過馬路的安全性；另岡山文化中心旁的中山南路目前的機車分隔島，將研議改建成行人空間，汽機車不再分流，將可避免汽機車到下個路口交織的狀況。

而國土署核定經費還包括學生通學的路口增設號誌，預計將針對岡山國小旁的柳橋東路及勵志路口、柳橋東路及維仁路口，岡山區兆湘國小旁大義二路和介壽路10巷27弄口，梓官區蚵寮國中中正二街及港六街口，橋頭區仕隆國小仕隆南路與大崎巷口，都將新增行人號誌，學童穿越路口將能依循號誌，搭配學校的通學步道，提供上放學更安全徒步空間。

邱志偉指出，在捷運工程持續往北高雄延伸後，搭乘捷運的民眾越來越多，許多民眾以徒步或騎公共自行車前往目的地，因此捷運站周邊的行人友善空間格外重要，加上學校周邊的友善行人空間，工程由點到面逐步改善，友善的行人空間越來越多，搭乘公共運輸的人也會增加，北高雄將逐漸成為行人友善城市。

高雄新市鎮第一期人行道破損嚴重，工程將全面改善沿線人行空間。（邱志偉服務處提供）

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