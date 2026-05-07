科技繁星甄選放榜 新北錄取率狂飆近7成

三重商工許群士錄取國立台灣科技大學企業管理系。（新北市教育局提供）

115學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選近日放榜，新北市教育局長張明文表示，新北市共299名學生報名，錄取207名，錄取率近7成，超過全國59.8%錄取率；其中，三重商工國際貿易科學生許群士錄取國立台灣科技大學企業管理系，瑞芳高工應用英語科學生姚丞恩錄取國立台北科技大學應用英文系，淡水商工商經科郭靜如錄取國立台北商業大學財政稅務系。

教育局介紹，科技繁星是技職學生升學優質科技大學的重要管道，採用多元指標綜合評比，包含在校成績、專業證照、競賽成果、語文能力及服務學習等面向，115學年度採四輪分發機制，學生除須維持在校成績前30%，更需累積多元表現，等同全面檢視學生的學習態度與實務能力。

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淡水商工校長潘泰伸、鶯歌工商校長顏龍源認為，新北技職教育重視證照培力，也融入AI素養、技職社會責任教育，透過「證能合一」、「金手培訓」及「專題實作競賽」三管齊下，強化學生的跨域整合能力，使學生累積證照、競賽與實務操作實力，進而在繁星甄選中致勝。

教育局介紹，姚丞恩就讀技高期間，積極參與英語活動與競賽，展現「做事有態度、堅持到底」的學習精神；許群士國中時成績並不突出，進入高職後決定重新努力，持續班排第一名，高二在全國專題競賽勇奪全國專題組亞軍；郭靜如來自單親家庭，為減輕父親負擔而認真學習，也在會計領域發現熱情與專長。

教育局補充，未來將持續強化師資與設備，深化產學合作、結合AI與永續發展趨勢，完善技職培育體系，培養具備專業實力與跨域應用能力的人才。

淡水商工郭靜如錄取國立台北商業大學財政稅務系。（新北市教育局提供）

瑞芳高工姚丞恩錄取國立台北科技大學應用英文系。（新北市教育局提供）

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