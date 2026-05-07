迎接520！屏縣登記結婚送好禮 拍照專區打造儀式感

迎接520，屏東市戶政事務所大門已充滿浪漫氣息。（記者羅欣貞攝）

象徵「我愛你」的5月20日即將到來，屏東縣政府民政處今年以「禮遇520 幸福密碼」為主題，從本月14日起至20日於各戶政事務所推出520結婚登記送好禮，現場規劃多樣活動並獻上賀禮，更設有特色拍照專區，讓結婚登記有滿滿儀式感。

屏東市戶政事務所以「幸福Party」為主題，布置文青風結婚背板及彩繪牆，規劃婚禮實境體驗營造趣味迎賓、紅毯走秀的主題情境，並加碼贈送藍牙體脂計，守護新人健康。東港戶所「航向幸福的大秘寶」規劃Cosplay 互動遊戲，在幸福見證官見證下，新人共同宣讀幸福盟約。

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里港戶所選擇用「520我愛『里』」為主軸，贈送多功能料理火鍋，並加贈新人合照相片及相框，門外懸掛燈籠呼應「幸福慢煮」拍照背板，映照新人浪漫時刻。萬丹戶所贈送寓意「爐火不熄，愛不降溫」的電陶爐及「愛情不打結」果汁機等好禮，參與幸福拉絲帶解鎖拍照任務新人加贈捧花吊飾。

恆春戶所以「愛的魔法」為主題，520當日施展象徵愛情的魔術表演，帶著新人展開奇幻旅行，營造浪漫有趣氛圍。枋寮戶所以在地懷舊鐵路為主題構思「枋在你心裡♡幸福啟程」，贈送多重好禮，520當日完成指定任務，可加碼參加扭蛋抽好禮，有機會將氣炸鍋帶回家。

內埔戶所主題「幸福入境，真愛通關」，邀請新人參加透視內心大考驗，將活動相片製成幸福護照，讓新人帶著幸福護照攜手踏上人生新階段。潮州戶所「潮香沐浴，幸福洋溢」為主軸，設置森林系風格拍照背板，贈香氛禮盒祝新人有如沐春風的婚後生活。

屏東縣府民政處提醒新人，為避免臨櫃等待時間，可先向戶政事務所預約5月20日當天辦理結婚登記，也可在結婚登記日前3個辦公日內，向戶政事務所申請結婚登記，並指定5月20日為結婚登記生效日。

屏東市戶政結婚背板。（屏東縣政府提供）

萬丹戶所將贈送新人多項好禮。（屏東縣政府提供）

里港戶政結婚背板充滿懷舊風。（屏東縣政府提供）

枋寮戶所以在地懷舊鐵路為主題，打造拍照專區。（屏東縣政府提供）

東港戶所結婚背板喜氣洋洋，也規劃現場Cosplay 互動遊戲。（屏東縣政府提供）

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