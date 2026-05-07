慶祝母親節 新北16座國民運動中心5/10~24指定課程買2送2

新北市長侯友宜今日偕資深演員林美秀等人到蘆洲運動中心體驗器械皮拉提斯，並宣布運動中心的母親節優惠方案。（記者黃子暘攝）

母親節在即，新北市府體育局推出「寵愛媽咪．雙倍呵護」優惠，16座國民運動中心自5月10日至5月24日推出指定課程「買2送2」方案慶祝。市長侯友宜今（7）日宣布優惠方案，也與資深演員林美秀、富邦悍將應援團長Bryan在蘆洲國民運動中心體驗器械皮拉提斯。

侯友宜表示，新北市運動中心品質不斷提升，受到越來越多民眾青睞、使用，今年10月將會如期啟用蘆洲第二運動中心，邀請大家帶著媽媽來運動。

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侯友宜說，市府持續推動運動中心ROT轉型，蘆洲運動中心去年整修後，全面改善空間與設備，包含擴大體適能空間、升級器材設施，並於今年2月引進器械皮拉提斯器材，力求滿足不同族群的運動需求，皮拉提斯也適合年紀稍長的族群；母親節將至，除了要向母親們說聲「辛苦了」，市府也希望照顧母親們的健康，因此推出優惠方案，邀請大眾來運動。

此外，侯友宜指出，蘆洲第二運動中心設在湧蓮寺慈善公益大樓中，即將在今年10月份完工，邀請大眾屆時一起來體驗。

體育局長洪玉玲指出，今年母親節規劃「買2送2」優惠方案，旨在鼓勵女性朋友走進運動中心，嘗試不同類型課程，無論是瑜珈、飛輪或有氧課程，都能在專業指導下找到適合的節奏，市府希望藉由優惠，進一步建立大眾的運動習慣。

體育局補充，新北市將於5月23日至26日主辦全國身心障礙國民運動會，羽球賽將於蘆洲國民運動中心登場，邀請大眾一起來為選手加油，更多活動資訊可關注「新北運動聚點」粉專。

新北市長侯友宜今日偕資深演員林美秀等人到蘆洲運動中心體驗器械皮拉提斯，並宣布運動中心的母親節優惠方案。（記者黃子暘攝）

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