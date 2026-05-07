推動月經平權 北市教育局「生理用品兌換」擬改補助制

北市議員許淑華提案，建請北市教育局檢討強化高國中小女學生生理用品兌換補助政策。衛生棉示意圖。（資料照）

為推動月經平權，台北市教育局補助國中小女學生兌換生理用品，不過市議員許淑華指出，推行至今領取兌換率成效低落，提案調整兌換方式，如不限定品牌，也可找學生族群進行座談蒐集意見。教育局回應，正研議將現行定額兌換改為「每月固定金額補助」，開放學生及家長透過補差額方式自由選購更多元的品項。

教育局自2022年起，推動國中女生透過數位平台兌換生理用品政策，於隔年3月更擴大對象，延伸至國小高年級女生；113學年度起，再度擴大補助對象至高中職一年級，透過酷課雲平台派送給高國中小的補助對象每月2張電子兌換券，供學生自行選擇合適的超商通路兌換。

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不過，許淑華指出，目前兌換有品牌限制，且如由家長代領，APP操作上也不太方便，就有學生向她反映懶得去領，相關機制應可以有更精進作為，以提高兌換率。

教育局表示，2023年起新增APP「親子綁定功能」，可由家長代領，將低學生操作門檻，政策推行後兌換率由2023年初約20%提升到約50%，可見成效。根據調查，目前國小兌換率為61％、國中兌換率為58％、高中兌換率為50％。針對部分學校兌換偏低情形，已召開會議並辦理問卷調查，分析未領用原因多為，尚未開始有生理期、個人生理用品準備充足、家人或親友提供生理用品且沒有時間兌換等。

教育局說，將研議從現行定額兌換改為「每月固定金額補助」，開放學生及家長透過補差額方式自由選購更多元的品項，並將同步擴大通路門市與優化標示，以提升兌換便利性，落實性別友善政策。

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