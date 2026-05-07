荷蘭郵輪爆漢他病毒3死「傳有台灣人返台」 疾管署回應了

荷蘭郵輪「MV Hondius（洪迪亞斯號）」爆發罕見漢他病毒疫情，至少造成3人死亡。（路透資料照）

荷蘭郵輪「MV Hondius（洪迪亞斯號）」近日爆發罕見漢他病毒疫情，已知至少造成3人死亡。外媒報導指出，有23名乘客於4月21日在南大西洋聖赫勒拿島下船返國，其中疑似包含台灣乘客，引發外界關注是否已有感染風險輸入台灣。對此，疾管署表示，目前透過WHO、荷蘭與阿根廷等多方窗口查證後，尚未收到任何台灣人涉案的官方資訊，但仍持續追蹤掌握。

根據西班牙媒體《國家報》（El País）報導，一名仍留在船上的西班牙籍乘客透露，船上首名死者出現症狀10天後，共有23名乘客在聖赫勒拿島下船返國，直到數天前WHO才開始聯繫相關人士。該名乘客並聲稱，下船者中包含台灣乘客。

請繼續往下閱讀...

此外，荷蘭政府提交國會的信函也指出，船上約有40名乘客曾提前下船，其中包含後續在瑞士確診感染漢他病毒的旅客。WHO目前已針對77名接觸者展開疫調與健康追蹤。

對於外界關心是否有台灣人涉入此次疫情，疾管署長羅一鈞回應，疾管署已透過國際衛生條例（IHR）窗口向WHO求證，也同步向郵輪公司查詢，目前初步研判「有台灣人返台」的消息可能為誤傳，但仍待WHO正式回覆確認。

疾管署副署長曾淑慧今天進一步表示，目前WHO公布的23個涉案國家中並未包含台灣，疾管署除向WHO查證外，也同步聯繫阿根廷與荷蘭窗口，但截至目前皆未獲得台灣旅客相關訊息。根據消息，船上共有147人，包括86名乘客及61名船員。乘客與船員來自23個國家，包括阿根廷、澳洲、比利時、加拿大、法國、德國、希臘、瓜地馬拉、印度、愛爾蘭、日本、蒙特內哥羅、荷蘭、紐西蘭、菲律賓、波蘭、葡萄牙、俄羅斯聯邦、西班牙、土耳其、烏克蘭、英國及美國。

曾淑慧坦言，不敢百分之百排除有台灣人搭乘該郵輪的可能性，但目前沒有任何官方資料顯示有台灣旅客涉案，「我們已經寫信詢問，也透過船公司了解情況，疾管署會持續積極掌握。」

她也強調，此次南美疫情所涉及的「安第斯病毒（Andes virus）」與台灣常見漢他病毒型別不同。台灣過去10到20年來，不論在人類或鼠類監測中，都未發現安第斯病毒，國內檢出的漢他病毒主要為「首爾病毒」，致病力與致死率相對較低。

曾淑慧指出，南美洲常見傳播安第斯病毒的鼠種，與台灣本土鼠類並不相同。當地主要宿主為長尾稻鼠，但台灣常見的則是溝鼠、錢鼠等鼠種，因此病毒生態條件不同，國內風險相對低。

她說，台灣目前監測到的首爾病毒，致死率大約僅1%左右，與南美安第斯病毒相比明顯較低。不過疾管署仍會持續監測國際疫情變化，並透過國際合作掌握相關資訊。

疾管署提醒，漢他病毒主要透過接觸鼠類排泄物、尿液或遭污染環境感染，民眾平時應做好環境清潔、防鼠措施，避免直接接觸野生鼠類，以降低感染風險。

相關新聞：郵輪漢他病毒已奪3命！ 爆已先下船返國23人中「含台灣人 」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法