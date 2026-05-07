曾是日治飛行場 嘉義大林虎賁營區曾被倒廢棄物地方盼活化

外交及國防委員會召委陳冠廷、立委王安祥日前到虎賁營區考察，了解軍方未來規劃。（擷取自陳冠廷臉書）

嘉義縣大林虎賁營區曾是重要軍事據點，然而附近居民多次向地方民代陳情，營區曾遭人偷倒廢棄物擔憂成髒亂點，且長期封閉、用途不明，地方盼了解國防部未來規劃，落實管理並活化。立法院外交及國防委員會召委陳冠廷、民眾黨立委王安祥日前視察，國防部清潔、整理環境已大幅改善，軍方規劃後續軍事用途。

立院外交及國防委員會4日到虎賁營區考察，聽取陸軍步兵101旅目前接管空置營區的活化進度，了解實戰化訓練成效，大林鎮長許有疆、嘉義縣議員江志明、大林鎮民代表簡嘉榮等人與會。

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陳冠廷說，大林虎賁營區過去從日治時期飛行場，到國民政府遷台後，為強化空防所設置的勝利女神飛彈相關設施，見證大林與嘉義在台灣防衛史上的特殊位置。

陳冠廷表示，地方鄉親曾多次反映遭人偷倒廢棄物及堆置垃圾情形，擔心成為治安死角，經相關單位努力、持續督促相關單位，清運與整理進度大幅改善，營區逐步恢復整潔原貌。

許有疆表示，虎賁營區閒置多年，之前曾被人偷倒廢棄物，許多鄉親擔心成為髒亂角、治安死角，而且一直不知道軍方是否在使用；營區內還有飛彈等設施，且又有飛行場等輝煌歷史，如果軍方沒有要使用，地方可以規劃保留早前軍用設施等用途活化、轉型。

許有疆說，外交及國防委員會日前考察，軍方已經將環境清潔、整理，考察當天也允諾將與公所建立溝通管道，軍方也表示未來還有軍事使用規劃。地方期盼軍方未來落實管理，讓地方了解軍方未來規劃情形，以利地方整體發展規劃。

陳冠廷、王安祥聽取軍方簡報，了解大林營區情形。（擷取自陳冠廷臉書）

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