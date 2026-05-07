會考5B生拚到繁星全國第一 關西高中葉芯妤逆襲錄取屏科大獸醫系

國立關西高中畜保科學生葉芯妤（右）從會考5B生，逆襲成為今年科技校院繁星農業群的第一名。（關西高中提供）

115學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選近日放榜，國立關西高中有6名學生金榜題名。其中畜產保健科葉芯妤拿下農業群繁星比序「全國第一」，還在全國3000多名菁英中位居「不分群第9名」，如願錄取她的第一志願~國立屏東科技大學獸醫學系。

另名資訊應用學程學生王梓芊，為了力拚自己的理想校系，連續5個學期不懈怠，成績穩居第一名，但沒想到竟有1次成績退步，最後滑落到第2名，她不氣餒，把這張獎狀變成惕勵自己的警鐘，直接貼在書桌前，無數個日夜之後，反而成了她最後獲第一志願~國立臺北商業大學青睞，錄取了該校的財務金融系的「門票」。

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跟王梓芊的神級操作，葉芯妤也堪稱教科書版的逆襲成長，因為她3年前會考成績只有5B10+，這樣的成績讓她曾一度對未來感到迷茫。

直到在該校畜保科挖出她對動物醫學的熱忱，毅然決定高中3年好好念書、不玩社團，不僅考取多張專業證照、也投入高壓的專題研究，還主動到動物醫院與畜牧場實習，在臨床和實務中確立了她想成為「大動物醫師」的志向。

另外，她的英文多益（TOEIC）成績也700分以上，曾流暢地為日本外賓做校園導覽。她學習堅持「當天課程當天複習」，並用寫紙本日記來反思實驗與紓壓。她分享說，畜牧科上提供完整學習資源，老師也極具耐心且勇於放手交付任務，這才讓她在挑戰中找回自信。

國立關西高中資訊應用學程學生王梓芊（中），用一張「第2名獎狀」，把自己拚進了第一志願。（關西高中提供）

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