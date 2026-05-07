彰化代標37筆「幽靈土地」！最便宜16萬、最貴4千萬 地點曝光

彰化縣政府目前公告今年第一次代標地清未釐清土地，底價最低在鹿港鎮文開段保存區土地，現況有建築物占用。（縣府提供）

彰化縣政府代為標售今（2026）年第1批地籍清理未能釐清權屬土地，即日起到7月21日公告期限，共37標土地，從零碎畸零地到大面積住宅區土地都有。其中標售底價最低的是位在鹿港鎮保存區土地、面積1.17平方公尺（約0.35坪）總價16萬3894元，最高標售底價則是社頭鄉住宅區土地，面積736.93平方公尺（約222.92坪），底價高達4165萬4968元，價差懸殊。

地政處表示，這批土地屬於早年地籍資料未完成清理、權屬長期無法釐清案件，經公告後，逾期仍無人辦理登記或主張權利，依法由縣府代為標售。其中，第34標鹿港鎮文開段860地號，位在都市計畫第二種保存區，土地面積不到半坪，且土地目前還有建築改良物占用、部分巷道使用，卻因地段好底價仍要16萬餘元，是這次總底價最便宜的標的。

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至於底價最高的第35標，位在社頭鄉仁雅段569地號，屬都市計畫住宅區，土地面積736.93平方公尺（約222.92坪），每平方公尺單價約5萬6525元，總底價超過4165萬元，是這次唯一超過4千萬元的代標案。

地政處提醒，這批土地多數有占用情形，全部採現況標售，未來若有地上物拆除、占用排除或其他法律程序，都由得標人自行處理，投標前應先評估風險，預計7月22日開標。

彰化縣政府目前公告今年第一次代標地清未釐清土地，底價最高在社頭鄉仁雅段住宅土地。（縣府提供）

縣府公告今年代標37筆地籍未釐清土地，最貴是35標社頭鄉、最便宜為34標鹿港鎮。（縣府提供）

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