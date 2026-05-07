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    澎湖白沙後寮園區電動遊園車5月上路 縣民、特定身份優惠加碼、白沙居民免費

    2026/05/07 12:40 記者劉禹慶／澎湖報導
    後寮天堂路園區，電動遊園車五月一日起正式上路。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    後寮天堂路園區，電動遊園車五月一日起正式上路。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    白沙後寮園區電動遊園車服務，5月1日起正式上路，作為低碳旅遊示範點，透過綠色運具串聯園區遊憩動線，後寮社區發展協會原規劃電動遊園車收費標準為每人60元；澎湖縣民、65歲以上長者、12歲以下幼童及身心障礙民眾優惠加碼5折，每人僅需30元；另設籍白沙鄉民眾可免費搭乘。

    澎湖縣政府指出，後寮天堂路看海秘境近年以浪漫的延伸海天一線景觀爆紅，吸引遊客前往拍照打卡。由於道路狹窄，無法雙向會車，若大量車輛直接進入，容易造成交通壅塞及旅遊秩序壓力。為兼顧交通安全、遊憩品質與環境保護，當地社區特別導入低碳慢速電動遊園車接駁服務，以更友善、更有秩序的方式帶領遊客進入景區。

    另外，澎湖縣政府持續完善後寮天堂路景點公共服務設施，包含賣店區、公廁等基礎服務，賣店區將提供當地在地物產販售，讓遊客在遊憩休憩之餘，也能選購具地方特色的伴手禮及農漁產品，進一步帶動白沙地區與澎湖在地產業收益，讓觀光人流有效轉化為地方經濟動能。

    澎湖縣政府強調，未來將持續以「低碳運具、縣民優惠、在地物產、友善設施、景觀打卡」作為後寮園區發展主軸，透過公共服務與觀光亮點整合，讓後寮園區不只是單一景點，而是澎湖推動低碳旅遊與地方創生的重要示範基地。

    電動遊園車經過天堂路，最新公共藝術天使之翼。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    電動遊園車經過天堂路，最新公共藝術天使之翼。（澎湖縣政府旅遊處提供）

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