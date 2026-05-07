台鐵行包車混運雞鴨鼠與農產食品 動保揭疫病、食安風險

動保團體揭露台鐵行包車載運活體動物缺乏監管，導致大量小動物高溫、缺水、空間狹小，又與農產品及食品混雜，要求改善。（台灣動物社會研究會提供）

台灣商業動物運輸長期被漠視，如繁殖業者每年約百萬隻雛雞鴨兔鼠鳥等各式小型動物，因缺乏監管，被當作普通貨物塞進台鐵「行李包裹列車」（行包車）長期運輸，動保團體今（7日）揭露過程中缺水、高溫的虐待情境，有的長達16小時無人管，更直擊動物與農產品混雜堆疊，排泄物跟死體有疫病、食安及公衛風險，要求政府及台鐵改善。

台灣愛兔協會、台灣動物社會研究會今上午聯合在立法院中興大樓揭露動物運輸亂象；愛兔協會公共事務主任林樵指出，20幾年來台鐵行包車也載運活體動物，卻缺乏監管，調查人員直擊諸多亂象，如運送籠具簡陋、毫無溫控及通風，有小鳥卡在透氣孔，小鼠缺水而啃食結冰水沾濕的報紙，或物種混放易相互染病，甚至分食死去的同伴，且整籠活體隨意跟農產品堆疊，箱中排泄物跟死體有疫病與食安等公共衛生風險，估每年約70萬到100萬隻活體被不當運送，已淪為動物運輸煉獄。

請繼續往下閱讀...

動社研究員高銘薇表示，動保團體訴求農業部儘速建立全物種運輸福利規範，落實源頭申報、嚴懲非法物流，在法規建立前，則要求交通部、台鐵啟動行包車運送動物的專案輔導與監督，若無法立即做到，應終止該業務，並輔導有運輸需求的業者對接專業的動物物流。

立法委員林淑芬表示，台鐵行包車管理仍停留在20世紀，運輸環境相當落後，放任生病動物跟農產食品混雜，恐淪公衛破口，且剛出生幼體在長途運輸中受苦壓迫，要求相關部會1個月內召開跨部會協商，找專家及相關團體共研對策及改善措施。立委洪孟楷助理邱泰達也轉達，要求商業買賣行為動物納入規範，行包車送活體要有最低通風飲水等標準，農業部也要建立相關申報追蹤機制。

農業部動保司副司長陳中興強調，動保法、以及動物運送管理辦法等規範中，運送者本身也有管理責任，只要造成動物死亡或傷害，就可依法開罰，非常願意跟台鐵及交通部協商基本規範；台鐵營業處副處長李宗陽坦言，確有影片中的問題，統計小動物佔行包車運輸重量約千分之4.2，將檢討管理方式，跟農產品隔離等；交通部公共運輸及監理司副司長廖謹志說，自己也養許多動物，過去確實未注意到動物福利，會與農業部討論，在現有資源下進行檢討改善。

動保團體揭露台鐵行包車運輸活體動物缺乏監管，並碰見大量動物堆疊在月台，還有小狗獨自悲鳴。（台灣動物社會研究會提供）

台鐵行包車提供載運活體動物，動保團體發現竟有業者將活體動物跟農產品一起打包，箱中排泄物跟可能的病死體，延伸疫病及公共衛生風險。（台灣動物社會研究會提供）

台鐵行李包廂列車混運雛雞鴨鼠等小型動物，長期卻無監管，讓動物高溫缺水或受寒，淪運輸煉獄，動保團體跟立法委員齊發聲要求相關部門改善。（記者吳柏軒攝）

動保團體揭露台鐵行包車載運活體動物亂象，其中繁殖業者把鼠兔物種混放，有交叉感染風險。（台灣動物社會研究會提供）

台鐵行包車載運活體動物，缺乏監管，動保團體發現有活體箱被隨意放置在無遮蔭的月台，讓動物被風吹日曬。（台灣動物社會研究會提供）

台鐵行包車載運活體動物，缺乏監管下，無溫控的環境中，小雞只能卡在透氣孔掙扎。（台灣動物社會研究會提供）

繁殖業者透過台鐵行包車運輸活體動物，卻用空間狹窄的籠子，兔子根本無法站立。（台灣動物社會研究會提供）

動保團體揭露台鐵行包車載運活體動物的亂象，其中繁殖業者的鼠籠中，排泄、墊料跟食物混雜，還有染病鼠體（下）即將死去。（台灣動物社會研究會提供）

繁殖業者只用報紙加籠子來運送小鼠，缺乏溫控及飲食，只放一瓶結冰水，動保團體調查直擊，小鼠紛紛啃食濕掉的報紙求生。（台灣動物社會研究會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法