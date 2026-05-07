苗栗頭份危險路口有解！中央核定850萬改善行車與行人安全

縣議員陳光軒邀請縣府交通工務處等單位就苗124甲線與興隆路446巷交岔路口、與中正一路1巷交岔路口進行現勘。（圖由陳光軒提供）

苗栗縣頭份市苗124甲線為國道一號頭份交流道東側聯絡道，車流量大，地方反映，與興隆路446巷交岔路口車輛左轉不易、與中正一路1巷交岔路口無行人穿越道，盼增設偏心左轉車道、行人穿越道。縣議員陳光軒表示，經透過立委沈發惠協助爭取，近日獲得好消息，中央核定850萬元經費改善。

陳光軒表示，此案是2年前他服務處收到當地土牛里長陳仲信及市民代表周訓宇陳情，並就邀請縣府交通工務處等單位就苗124甲線與興隆路446巷交岔路口、與中正一路1巷交岔路口進行現勘，並研擬相關改善方案。

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陳光軒表示，然因縣府交通工務處表示財政拮据暫無多餘經費可進行危險路口的改善，遂決議由縣府擬定「124甲線危險路口改善計畫」提報中央，他服務處也發文請沈發惠國會辦公室向內政部爭取經費。

陳光軒表示，他於5日收到通知，內政部國土署已核定「124甲線危險路口改善計畫」，總經費850萬元，後續將由縣府發包執行增設偏心左轉車道、標誌標線優化、號誌時制調整、夜間照明強化、增設行穿線與無障礙通行空間等，增加路口通行安全。

地方反映，苗124甲線與興隆路446巷交岔路口車輛左轉不易、與中正一路1巷交岔路口無行人穿越道，盼增設偏心左轉車道、行人穿越道。（圖由陳光軒提供）

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