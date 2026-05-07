北市推無菸環境逾9成肯定 燈節雙IP展區僅57.3％滿意

台北市民滿意大型活動推無菸環境，台北市長講萬安今（7日）宣布，西門商圈6月1日起禁菸。（記者塗建榮攝）

台北市政府研考會今（7）日發布市政議題民意調查結果，市民對市府大型活動場域推行「無菸環境」，滿意度突破9成，另「2026台北燈節」結合兩大IP規劃「雙展區」，獲得57.3%的市民滿意；研考會表示，整體而言，民眾支持無菸環境，但仍期待主燈設計、活動新意及動線規劃再精進。

市府於年貨大街及 2026 台北燈節試行「走路不抽菸，抽菸去指定區內」的無菸環境措施，設立綠籬式吸菸區，透過研考會的調查顯示，獲得91.0%及92.3%的市民表示滿意，進一步分析，有高達96.2%的市民支持於大型活動或人潮較多的公共場所採取相同管理方式 ，顯示對無菸環境已形成高度社會共識 。

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此外，89.6%的市民認為設置指定吸菸區有助於減少二手菸，另有85.7%的民眾支持在公共空間設置戶外吸菸室，顯示多數市民支持兼顧秩序與引導的管理模式 。

另參考商業處、觀傳局的調查資料，民眾對於2026台北年貨大街無菸區規劃滿意度達92.3%，較2025年成長0.5%。今年首度全面禁菸的台北燈節，規劃臨時吸菸區，讓吸菸者與非吸菸者分流，參與民眾對燈節禁菸措施滿意度高達92.6％。

不過，「2026台北燈節」整體評價就不如無菸環境的滿意度；今年首度結合「泡泡瑪特」與「變形金剛」兩大IP，在西門町與花博園區規劃「雙展區」，獲得57.3%的市民表示滿意，76.1%認為雙展區規劃有助於豐富活動內容，整體而言，65.9%的市民對燈節滿意，反映市府在城市節慶品質與公共環境管理上的努力獲得認同。部分市民對於主燈設計、活動新意及動線規劃有再精進的期望，市府也將納入未來規劃參考。

研考會指出，本次調查顯示市民對公共環境品質及城市節慶活動的高度期待 。未來市府將參考東京、大阪及首爾等國際城市經驗，透過公私協力建立更完善且可複製的吸菸者與非吸菸者分流模式，並強化節慶活動的市民參與及城市品牌效益。

此次調查由研考會於3月6、7日執行，成功訪問20歲以上台北市民1078人，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點以內 。

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