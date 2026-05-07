母親節前夕 家長和婦幼團體籲政府發每月2萬育兒幣

全國家長團體聯盟、中華幼托權益促進總會及全國婦兒團體聯盟今日共同召開記者會。（圖由全家盟提供）

母親節前夕，「全國家長團體聯盟」、「中華幼托權益促進總會」及「全國婦兒團體聯盟」今（7）日共同召開記者會，公布「母親節心聲大調查：育兒路上的真心話」結果。調查顯示，若政府能提供更公平與友善的育兒支持，有超過55％家長願意再生一胎，35歲以下族群更高達64.93％，呼籲政府推動「育兒幣」制度，建議每月發放2萬元，並保有逐步提高至3萬元的彈性。

民團建議，政府可比照文化幣模式發放「育兒幣」，若以0到6歲幼兒每月2萬元估算，每年約投入1680億元，但可望創造超過2000億元的內需經濟效益，帶動教育、托育、醫療及家庭消費循環。

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民團指出，台灣少子女化問題已成國安危機，今年2月新生兒人數僅6523人，再創歷史新低，但調查也反映，只要政策支持到位，民眾生育意願並未完全消失。此次調查於4月14日至28日進行，共回收1231份問卷，其中以家有6歲以下幼兒的882份問卷作為主要分析對象，女性占92.97％。

調查結果顯示，受訪家長最期待的政策是「經濟公平與補助平等」。在「最想收到的政策禮物」中，「經濟公平（補助平等）」獲得最高分，許多家長認為，目前政府對自行育兒、親屬保母與送托補助存在落差，對選擇親自照顧孩子的家庭不公平。

民團也指出，調查發現，若政府能提供家長期待的支持政策，近8成受訪者會提高親自帶孩子的意願，超過55％家長則表示會考慮再生一個，顯示影響生育率的關鍵，並非單純個人選擇，而是整體制度是否能降低家庭育兒壓力。

三大民團並提出三項訴求，包括「育兒補助平等化」、「母職勞動價值化」及「就業環境友善化」。其中主張無論送托或自行照顧，政府補助應一致。民團也以韓國為例指出，韓國近年已將少子化視為國家生存問題，不僅成立副總理層級的人口政策單位，也透過稅制鼓勵企業提供生育獎勵，我國應能將育兒視為長期經濟投資，而非單純福利支出，才能真正改善少子化困境。

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