世界最長單塔不對稱斜張橋！ 淡江大橋5/12正式通車

淡江大橋將於12日正式通車，交通部今天在行政院會報告交通部今（7）日於行政院院會報告。（資料照）

淡江大橋將於12日正式通車，交通部今（7）日在行政院會報告「淡江大橋建設計畫推動成果」。交通部指出，淡江大橋通車後，將可串聯台61線、台64線及北海岸交通廊帶，縮短淡水與八里間往返距離，並有助於疏解關渡大橋及台2線竹圍段交通壅塞，提升台北港、淡海新市鎮及北海岸觀光遊憩發展動能。

交通部說明，淡江大橋為全世界最大跨距單塔不對稱斜張橋，主橋長920公尺、主塔高200公尺，並兼具快速公路、預留未來淡海輕軌、公車、機車、自行車及人行空間等多元運輸功能，是國內首座公路及輕軌合一橋梁。橋梁設計融合淡水夕照、河口景觀及舞者意象，不僅展現工程技術實力，也呈現公共建設的美學價值，未來將成為北台灣重要國家門戶新地標。

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公路局表示，淡江大橋位於淡水河口，施工過程面對強風、潮汐、海象及高空作業等多重挑戰。工程團隊陸續完成主橋塔基礎圍堰、58支大樁徑基樁、主橋塔基礎巨積混凝土、200公尺主塔施工及66塊鋼梁節塊吊裝等艱鉅工作，並於2025年9月16日完成全橋合龍重要里程碑。

公路局進一步說明，淡江大橋近期已於2026年3月26日完成主塔塔吊拆除作業，並於4月13日至14日完成車輛載重試驗，試驗以20輛載重車進行最大加載約700噸測試，並以不同車速行駛共72次，用以評估橋梁在不同車速作用下之穩定性、建立結構監測設備初始值及檢核橋梁結構安全性。目前各項通車前安全檢核、交通動線、橋梁監測及活動人車流管理等整備作業均持續推進中。

為迎接淡江大橋通車，交通部公路局與新北市政府共同規劃通車前系列活動，已陸續辦理路跑、自行車、「在一起．走上橋」大遊行、「跨越淡水星空音樂會」及「淡海日與夜我和大橋在一起」等活動，後續並將於5月9日舉行「感恩．美好之夜」通車典禮，邀請民眾在正式通車前，以不同方式親近並認識淡江大橋，共同見證這項重大建設成果。

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