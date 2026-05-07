新北「新住民關懷會議」登場 外籍父母探親可延至1年

移民署北區事務大隊新北市服務站昨天舉辦115年度「新住民關懷網絡會議」，會中亮點在於政府為營造友善育兒環境，放寬外籍父母探親停留時間最長可達1年，讓新住民家庭能有長輩陪伴孫兒，減輕育兒負擔。（記者林嘉東翻攝）

新北市擁有超過12萬名新住民，人數高居全台之冠。為落實安居樂業，移民署北區事務大隊新北市服務站昨天舉辦115年度「新住民關懷網絡會議」，邀集公、私部門20多個團體交流最新法規。今年會中亮點在於政府為營造友善育兒環境，放寬外籍父母探親停留時間最長可達1年，讓新住民家庭能有長輩陪伴孫兒，減輕育兒負擔。

新北市服務站表示，本次會議邀請轄區內公、私部門關懷站及新住民團體，提供從「法規硬實力」到「心理照護軟實力」的全方位課程。中和區社區心理衛生中心督導陳家維分享，新北提供多元心理衛生服務，包含免費駐點諮詢，協助處理情緒困擾；志願服務推廣中心社工潘奕安則指出，許多新住民已從受助者轉為助人者，積極加入志工行列回饋社會。

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在政策法規部分，今年配合「外國專業人才延攬及僱用法」修正，提供國際人才與外籍學生更實質的支持。此外，為協助新住民育兒，放寬在台設有戶籍者若懷孕或育有2歲以下子女，其外國籍父母來台探親停留期間，最長可申請延長至1年，對於雙薪家庭而言是一大福音。

新北市服務站主任鄭曜䅞強調，每年透過網絡會議與地方關懷站交流，就是為了將最新福利第一時間傳達到第一線；鄭曜䅞也因應 115 年地方公職人員選舉將於11月28日舉行，現場進行反賄選宣導，呼籲新住民朋友共同守護民主台灣，若發現賄選可撥打專線 0800-024099檢舉。

移民署北區事務大隊新北市服務站昨天舉辦115年度「新住民關懷網絡會議」，邀集公、私部門20多個團體交流最新法規。（記者林嘉東翻攝）

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