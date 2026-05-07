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    首頁 > 生活

    《拳皇'97》靈魂上身 高雄駁二「K.O.格鬥祭」跨界參戰

    2026/05/07 11:28 記者黃佳琳／高雄報導
    「GAME OVER動畫馬拉松」以復古電玩佈景打造放映空間，每周末推出主題放映。（文化局提供）

    「GAME OVER動畫馬拉松」以復古電玩佈景打造放映空間，每周末推出主題放映。（文化局提供）

    高雄駁二動漫倉庫「漫畫便當店」推出壓軸企劃《K.O.格鬥祭》，不僅復刻懷舊街機年代，更發表致敬傳奇格鬥遊戲《拳皇‘97》的全新片頭動畫，現場集結《勇者動畫系列》、李隆杰筆下的「魚人店員」等台灣多組知名IP跨界參戰，將經典遊戲招式與造型完美融合。

    高雄市化局長王文翠指出，本次展覽透過經典國際IP與在地創作的結合，期望拓展台灣IP的發展潛力。展場亮點之一，是由大貓工作室操刀的致敬動畫，將《台灣女鬼日常》、《我才沒有哭》等知名角色重新設計，完美重現《拳皇‘97》的角色風格，展現台灣創作者的趣味火花。

    為了讓觀影更有「沉浸感」，展場特別打造放映專區，設置巨大的復古 CRT 映像管電視與家用主機佈景，並設有格鬥遊戲經典角色的「像素牆」供民眾拍照。

    此外，活動結合美食與影視，9日將放映台灣動畫大作《八戒：決戰未來》，現場搭配 Asauce 豬排三明治，讓觀眾與主角八戒立牌一起「用餐」；16日起則由超人氣日作《轉生成貓咪的大叔》接力，超療癒的「小潘」貓咪巨型氣偶也將現身倉庫，動漫倉庫同步推出拍貼機限定相框與各式原創周邊，邀請喜愛動漫與電玩的民眾把握展期前往。

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