下雨就積水、學生常摔倒！ 苗栗信義國小前庭改善案啟動

信義國民小學校園前庭草坪，每逢雨天便嚴重積水泥濘，對師生安全造成威脅，立法委員沈發惠辦公室邀相關單位會勘。（沈發惠辦公室提供）

苗栗縣頭份市信義國民小學校園前庭草坪，每逢雨天便嚴重積水泥濘，對師生安全造成威脅。立法委員沈發惠辦公室邀相關單位會勘，認有改善之必要，請校方將計畫送苗栗縣政府初審後陳報教育部，並由教育部協助後續覆審與錄案程序。

沈發惠於昨（6）日指派辦公室主任陳詩弦、秘書連森裕邀請教育部國民學前教育署、苗栗縣政府教育處到信義國小實地會勘，學校家長會長吳聲享等家長代表亦出席關心，期盼為師生打造更安全的學習空間。

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信義國小校長陳佳琳指出，學校前庭是學生課堂教學與戶外活動的重要場域，但現有的泥土地質排水效能不佳。每當雨後，地面便會出現凹陷、坑洞與濕滑泥濘，經常導致學生意外跌倒或衣物污損，不僅影響正常通行，更對教學安全構成嚴重隱憂。

校方提出「校園前庭地坪改善計畫」，預計申請總經費約815.9萬元。計畫內容包括，地坪改善：鋪設約380平方公尺的壓花地坪及460平方公尺的植草磚，提升排水效率與耐用度。安全設施：設置防蚊細目格柵板、路緣石，並施作樹穴截根牆以防止地坪受損。校園美化：包含校徽鋪面工程、現有樹木移植及植栽綠美化計畫。

陳詩弦表示，會勘達成共識，認定前庭空間積水泥濘問題迫切，亟需進行改善以確保學生安全。請校方將計畫送苗栗縣政府初審後陳報教育部，並由教育部協助後續覆審與錄案程序。若獲教育部補助核准，苗栗縣政府亦允諾負擔相關地方配合款項。

立法委員沈發惠辦公室邀相關單位會勘，認有改善之必要，請校方將計畫送苗栗縣政府初審後陳報教育部，並由教育部協助後續覆審與錄案程序。（沈發惠辦公室提供）

苗栗縣頭份市信義國民小學校園前庭草坪，每逢雨天便嚴重積水泥濘。（沈發惠辦公室提供）

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