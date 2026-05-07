天氣悶熱潮濕竹市香山高中操場跑道蛇現蹤

天氣悶熱潮濕，新竹市香山高中操場跑道竟有蛇現蹤，但學生很淡定稱是香山特產。（照片擷取自網路貼文）

悶熱潮濕的梅雨季節來臨，在立夏過後，冬眠的蛇類也甦醒亂竄覓食，新竹市香山高中昨天有學生在校內操場跑道，看到幾條細小的蛇類蛇行出沒，且蛇類不怕人在跑道上橫行，而校內學生也很淡定，除將小蛇蹤跡拍影片PO上社群，更標註是「香山特產」。

校方表示，由於這幾天下雨，加上天氣變悶熱，香山地區因空氣好，才出現小蛇出沒情況。學生會PO社群是因剛好看到，學校已在全校群組公告宣導，且學校學務處昨天就處理好了，這種號稱臭青母的小蛇是無毒的，學校老師也透過捕蛇工具將其捕捉後放置蛇籠內，這類蛇沒有毒，也沒有安全上的問題。

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香山高中指出，學校也公貼出公告，指近期因氣溫漸漸變熱，蛇類開始出沒，師生如果在校園遇到蛇類，不要慌張或玩笑，可向學務處通報，校方會在判斷後予以捕捉，維持校園安全。

學生在社群PO文稱這是香山特產，在學校的操場跑道上就可輕鬆看到蛇類出沒，可能因天氣熱加上小蛇出來覓食，幾乎不怕人，靠近人的腳邊也不為所動。有學生也說，跑步跑到一半在操場跑道看到小蛇亂竄，還是會嚇一跳，深怕不小心直接踩到小蛇。

天氣悶熱潮濕，新竹市香山高中操場跑道竟有蛇現蹤，但學生很淡定稱是香山特產。（照片擷取自網路貼文）

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