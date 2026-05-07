為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    天氣悶熱潮濕竹市香山高中操場跑道蛇現蹤

    2026/05/07 11:11 記者洪美秀／新竹報導
    天氣悶熱潮濕，新竹市香山高中操場跑道竟有蛇現蹤，但學生很淡定稱是香山特產。（照片擷取自網路貼文）

    天氣悶熱潮濕，新竹市香山高中操場跑道竟有蛇現蹤，但學生很淡定稱是香山特產。（照片擷取自網路貼文）

    悶熱潮濕的梅雨季節來臨，在立夏過後，冬眠的蛇類也甦醒亂竄覓食，新竹市香山高中昨天有學生在校內操場跑道，看到幾條細小的蛇類蛇行出沒，且蛇類不怕人在跑道上橫行，而校內學生也很淡定，除將小蛇蹤跡拍影片PO上社群，更標註是「香山特產」。

    校方表示，由於這幾天下雨，加上天氣變悶熱，香山地區因空氣好，才出現小蛇出沒情況。學生會PO社群是因剛好看到，學校已在全校群組公告宣導，且學校學務處昨天就處理好了，這種號稱臭青母的小蛇是無毒的，學校老師也透過捕蛇工具將其捕捉後放置蛇籠內，這類蛇沒有毒，也沒有安全上的問題。

    香山高中指出，學校也公貼出公告，指近期因氣溫漸漸變熱，蛇類開始出沒，師生如果在校園遇到蛇類，不要慌張或玩笑，可向學務處通報，校方會在判斷後予以捕捉，維持校園安全。

    學生在社群PO文稱這是香山特產，在學校的操場跑道上就可輕鬆看到蛇類出沒，可能因天氣熱加上小蛇出來覓食，幾乎不怕人，靠近人的腳邊也不為所動。有學生也說，跑步跑到一半在操場跑道看到小蛇亂竄，還是會嚇一跳，深怕不小心直接踩到小蛇。

    天氣悶熱潮濕，新竹市香山高中操場跑道竟有蛇現蹤，但學生很淡定稱是香山特產。（照片擷取自網路貼文）

    天氣悶熱潮濕，新竹市香山高中操場跑道竟有蛇現蹤，但學生很淡定稱是香山特產。（照片擷取自網路貼文）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播