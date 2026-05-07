桃園「喘息服務」使用僅3成8 衛生局籲善用資源

桃園市衛生局表示，長照喘息服務依被照顧者身體狀況及配合家庭需求，提供多元且彈性的服務型態。（衛生局提供）

桃園市政府衛生局統計，市民使用長照服務達3萬1204人，但僅1萬2037人、佔38.6%善用「喘息服務」，其實民眾如有長照服務需求，可撥打1966專線，避免照顧之路孤軍奮戰，照顧者也能安心外出及適度喘息。

居住在新北市的黃小姐身兼職業婦女與人母，長期往返桃園照顧患有失智及肢體不便的雙親，並負責雙親生活起居、整理家務及就醫接送，因工作屬性假日需要排班，必須與弟弟協調配合假日照顧，常感到體力透支且難有休息時間，讓黃小姐決定使用喘息服務，由照顧服務員到宅協助照顧雙親，讓她能兼顧工作與家庭，無須擔心雙親照顧問題，並得以適時獲得休息。

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衛生局表示，長照喘息服務依被照顧者身體狀況及配合家庭需求，提供多元且彈性的服務型態，包括居家式、社區式及機構式喘息服務，讓主要照顧者得以獲得短暫休息；此外，如家中聘用外籍看護工照顧長輩，當外籍看護工休假時，於喘息服務外，能再使用勞動部推動的短期替代照顧服務，1年累計最多可達52日。

桃園市衛生局表示，長照喘息服務依被照顧者身體狀況及配合家庭需求，提供多元且彈性的服務型態。（衛生局提供）

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