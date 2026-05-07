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    首頁 > 生活

    採買興達港「現撈仔」更順暢 高雄茄萣區民權路全面翻新

    2026/05/07 11:01 記者葛祐豪／高雄報導
    茄萣民權路全面翻新，到興達港觀光漁市採買更順暢安全。（工務局提供）

    茄萣民權路全面翻新，到興達港觀光漁市採買更順暢安全。（工務局提供）

    高雄市工務局近期全面翻新興達漁港周邊的茄萣民權路近1公里路面，民眾到興達港觀光漁市採買「現撈仔」更順暢安全。

    興達港觀光漁市的「現撈仔」漁獲，經常吸引遊客採購生鮮、大啖海產，是北高雄熱門景點。鄰近漁市的民權路，是市場及周邊住商區的聯外要道，可串連台17線濱海公路，但在漁業貨運大車長期輾壓、交通流量與日俱增下，路面已成呈現老化、標線模糊，需進行全面翻新。

    工務局長楊欽富今（7）日指出，雖然近期中東戰事影響瀝青供應，高雄市各區道路刨鋪作業仍持續進行，工務局道工處近日即針對興達港周邊民權路（民有路至中油興達漁船站）近1公里長、約14公尺寬路段刨鋪改善完成。

    道工處表示，本次以較少碳足跡的再生瀝青，重新鋪設路面，同時配合交通局規劃優化標線設計，包含調整車道、繪設路面邊線，並於路口增設導引標線、楔型標線，營造更安全合宜的交通環境，並同步改善排水，行車更安心舒適。

    改善成果受到當地民眾肯定，附近居民陳先生說「之前路面跟標線磨損得很嚴重，重鋪之後又平又漂亮」；遊客則表示，路面很平穩，開車去港邊吃魚丸、喝咖啡、看夕陽，心情一級棒。

    工務局指出，除茄萣區民權路外，其他如岡山區大遼路、仁武區仁雄路、左營區站前北路、鼓山區裕誠路、鳳山區輜汽路、大寮區仁德路等路段，已排定預計5月底前刨鋪。

    茄萣民權路改善後。（工務局提供）

    茄萣民權路改善後。（工務局提供）

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