南投焚化爐興建案 議員質疑花1億元購地未經議會通過

南投名間焚化爐興建案，地方憂心毀掉茶產業。（資料照，記者張協昇攝）

南投名間焚化爐興建案，議員吳棋楠在議會質詢時質疑縣府花1億元環保基金購買預定地，未經議會審議通過；沈夙崢議員則針對焚化爐環評範疇界定會議開會地點，與環保局長李易書激烈爭辯。

吳棋楠針對名間焚化爐興建案有無違法提出多項質疑，包括縣府動用1億元環保基金購買預定地未經議會同意、聯外道路未取得水利署土地代管同意即進行拓寬工程，以及不能以茶葉種植面積僅20多公頃的台北木柵包種茶區旁也蓋焚化爐，與茶葉種植面積約2200公頃的名間相比擬，並要求環評範疇界定會議應實質討論替代方案，也強調農業部長陳駿季多次表明對於在特農區蓋焚化爐將從嚴把關，萬一焚化爐最後因土地問題未能設置，已砸下的約1億5800萬元購地與規劃等費用恐白花。

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沈夙崢則表示，名間鄉長陳翰立多次提出希望焚化爐環評範疇界定會議改在名間舉辦，並願意提供適合開會場地，但環保局卻執意選在南投市的縣立婦幼館舉辦，讓與會鄉親必須在農忙時來回奔波，意圖藉此讓鄉親不克參與，壓制反對聲音。

對此，環保局長李易書表示，1億元購地費用有編列114年度預算書，聯外道路必須先進行規劃等前置作業，才能申請取得土地代管。至於特農區土地變更蓋焚化爐，屏東與嘉義都有前例可循，選在縣立婦幼館舉辦環評會，是因名間沒有可容納200人以上開會的合適場地，環評範疇界定會議則以討論主方案為主，但30多個替代方案都會列入評估。

南投名間焚化爐興建案，議員吳棋楠針對開發過程合法性，在議會提出多項質疑。（記者張協昇攝）

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