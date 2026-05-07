高雄港「一暝大一寸」 二港口將再填海造陸508公頃

「高雄港填方區工程計畫」預計填方1億立方公尺造陸，開發面積約508公頃。（資料照）

台灣港務公司在高雄港第二港口外側填海造陸約422.5公頃，打造第七貨櫃中心，2023年5月才剛啟用，隨即為配合高雄港洲際液化天然氣接收站計畫，緊鄰七櫃繼續填海造陸約508公頃，已納入5年發展計畫。

不過，雖然今年3月4日環境部環評大會決議，因涉及重大環境影響，已將該案送二階環評審查，但港務公司仍在4月29日立法院交通委員會考察時提出說明，強調預期效益為協助政府能源轉型政策推動，確保天然氣供氣穩定。

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港務公司指出，高雄港填方區圍堤工程屬「高雄港洲際液化天然氣接收站計畫」第三標，由港務公司及台電、中油共同出資54.17億元，興建南海堤500公尺、北導流堤1749公尺，期程為2027年至2031年。

港務公司強調，預期可收容土方約1億立方公尺，包含營建剩餘土石方約5800萬方，可提供南部地區長期土方去化場所，也可收容港區浚挖土方，提升資源循環利用，節省土方處理成本。

然而，由於涉及重大環境影響，環評委員要求開發單位在二階環評階段，必須提出詳細資料，包括土地利用及綠帶植栽、填海土方或粒料來源品質、極端氣候或突發污染事件的模擬與緊急應變機制、高雄空污背景值超標及工程影響、其他鄰近港區的開發案與填海造陸加乘效應、海域水質及生態環境影響衝擊調查（含鯨豚、海龜）、土方車輛造成的交通影響與改善措施、在地漁會等利害關係人溝通。

港務公司計畫擴大高雄港二港口腹地，緊鄰第七貨櫃中心填海造陸。（記者洪定宏攝）

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