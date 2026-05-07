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    首頁 > 生活

    「不希望家鄉只剩台積電」 餐廳主廚返鄉打造農產品牌

    2026/05/07 10:55 記者劉婉君／台南報導
    陳冠彣（左3）運用餐飲專長推廣食農教育，指導社區民眾利用在地生產的高麗菜做泡菜。（記者劉婉君攝）

    陳冠彣（左3）運用餐飲專長推廣食農教育，指導社區民眾利用在地生產的高麗菜做泡菜。（記者劉婉君攝）

    曾任飯店主廚的陳冠彣，因不捨家鄉農業日益凋零，2018年返回家鄉台南善化胡厝寮從農，並打造「善糧不二」農產品牌，結合餐飲專業推動食農教育，他說，「不希望家鄉只剩下台積電」，致力要找回家鄉的農業文化與活力。

    緊鄰南科的善化胡厝寮，曾因彩繪村紅極一時，隨著熱潮漸退，人潮也離去。陳冠彣今年首度舉辦「善糧小牛墟」活動，雖然規模不大，但結合在地景觀、農機具介紹、市集及高麗菜泡菜製作，希望逐步拉近人與土地的距離，再度活絡社區。

    從主廚返鄉從農並投入地方創生，陳冠彣說，農村人口老化，不想自己的故鄉只剩台積電，因此希望能做一些和土地有關的，保護村落的產業，善化地區早期有許多製造地瓜粉的澱粉工廠，想找回在地的地瓜粉文化，如果一直沒人做，就會慢慢消失。

    陳冠彣表示，牛墟是早期農村交流的市集，舉辦牛墟市集，希望找回以前人與人交流的情感，讓家鄉被更多人看見，「善糧不二」配合政府政策，採取大面積耕作，透過產銷班與農產企業與市場溝通，才能讓地方產業可以永續發展，帶起整體社區發展，也讓土地可以越來越有生命力。

    他也常結合自身在餐飲界多年的經驗，在南市各區及外縣市推動食農教育，教導社區居民為農產加工，在農產品盛產時，可以為農村加值，避免「菜賤傷農」。他並獲選國家環境教育獎台南市個人組特優。

    1年1次的「善糧小牛墟市集」，希望找回早期農村人與人交流的情感。（記者劉婉君攝）

    1年1次的「善糧小牛墟市集」，希望找回早期農村人與人交流的情感。（記者劉婉君攝）

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